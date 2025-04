Europa League: Zoff zwischen ManUnited-Star Andre Onana und Lyon-Trainer Nemanja Matic eskaliert

Vor dem Europa-League-Viertelfinale diskreditiert Manchester United-Torhüter Andre Onana Gegner Olympique Lyon. Deren Trainer Nemanja Matic kontert deutlich.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Olympique Lyon und Manchester United am Donnerstagabend fliegen die Giftpfeile hin und her.

Auslöser war eine überhebliche Aussage von Uniteds Torhüter Andre Onana, die Nemanja Matic mit deutlichen Worten konterte.

"Wenn David de Gea, Schmeichel oder van der Sar das gesagt hätten, hätte ich mich selbst hinterfragt. Aber wenn man statistisch gesehen einer der schlechtesten Torhüter bei Manchester United ist, muss man vorsichtig sein, was man sagt", sagte Matic, der von 2017 bis 2022 für die Red Devils spielte.

Das bringt besondere Stimmung in die Partie.