"In dem Moment gehen einem dann genau diese Gedanken durch den Kopf: Dass ich sehr, sehr lange raus war. Dass es eine wirklich sehr, sehr schwere Zeit war und ich mich sehr hart zurückgearbeitet habe“, sagte Günter im Interview mit ran , und sprach vom emotionalsten Tor seiner Karriere: "So ein Moment ist natürlich Gold wert, weil man das Gefühl hat, es hat sich auch wirklich jeder einzelne Schweißtropfen und jede Minute Training gelohnt."

Nur wenige Wochen nach seiner ersten OP am rechten Unterarm im Juli 2023 kehrte er zu Saisonbeginn auf den Platz zurück, ehe er sich erneut an derselben Stelle verletzte.

Günter vor Spiel gegen West Ham: "Mannschaft mit viel Qualität"

Nicht nur seine gute Leistung gegen den Rekordmeister aus München, sondern auch der insgesamt überzeugende Auftritt der zuletzt in der Liga schwächelnden Freiburger macht Günter Hoffnung für das anstehende Achtelfinale der Europa League.

"West Ham ist eine Mannschaft mit viel Qualität, aber wenn wir als Einheit auf den Platz gehen, dann können wir es jeder Mannschaft schwermachen, und das werden wir am Donnerstag versuchen", erklärte der achtmalige Nationalspieler vor dem Heimspiel im erneut ausverkauften Europark-Stadion.

Allerdings müssen es die Südbadener besser machen als in der Vorrunde, als beide Partien gegen den Traditionsklub aus der englischen Hauptstadt verloren wurden: 1:2 im Hinspiel in Freiburg, 0:2 im Rückspiel.

Trotzdem glaubt Günter an die Revanche: "Wir haben zwar die beiden Spiele verloren, aber es waren enge Spiele. Gerade beim Heimspiel haben wir ein gutes Spiel gemacht. Da war dann auch so ein Moment von West Ham, den sie genutzt haben."

Trotz der angespannten Personalsituation, die sich zuletzt immerhin etwas gebessert hat, freuen sich die SC-Profis über die Doppelbelastung. "Wenn man da irgendjemanden motivieren muss, dann ist er am falschen Platz. Dann bleibt er am besten in der Kabine. Es gibt ja nichts Schöneres, als ein Achtelfinale international zu spielen", meinte der SC-Spielführer: "Wir können mit voller Energie in das Spiel gehen."