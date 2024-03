Anzeige

In einem Interview enthüllt Union-Coach Nenad Bjelica, dass er seinen Spielern das Rauchen nicht verbietet. Außerdem äußert sich der Kroate zu seinem Ausraster gegen Leroy Sane.

Nenad Bjelica wird oft als Trainer beschrieben, der sehr großen Wert auf Disziplin legt. In einem Interview mit der "Bild" verriet der Kroate nun aber, warum er seinen Spielern das Rauchen nicht verbietet.

"Es sind erwachsene Männer, sie wissen, was für den Körper gut ist – und was nicht", erklärte Bjelica: "Als ich in der Saison 2014/15 Trainer bei Spezia Calcio war, haben von 25 Spielern 20 geraucht. Ich hätte damals sagen können: 'Ich verbiete euch das.' Das habe ich aber nicht."

Problematisch sei aber, wenn die Spieler in der Öffentlichkeit oder gar in Vereinskleidung rauchen: "Dann sollen sie lieber heimlich rauchen. Denn die Spieler repräsentieren den Klub und haben eine gewisse Vorbildwirkung."

Alkoholkonsum duldet Bjelica ebenfalls: "Bei mir ist nach dem Spiel auch das eine oder andere Bier erlaubt – auch in der Kabine."