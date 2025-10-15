VfB Stuttgart vs. Fenerbahce heute live: Übertragung der Europa League im TV, Livestream und Ticker

Am 3. Spieltag der Europa League gastiert der VfB Stuttgart bei Fenerbahce Istanbul. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Auf den VfB Stuttgart wartet am dritten Ligaphasen-Spieltag der Europa League eine ganz schwierige Aufgabe. Die Schwaben müssen nach Istanbul reisen und im Sükrü Saracoglu Stadium bestehen.

Die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß hat im Wettbewerb mit dem 2:1-Heimerfolg gegen Celta Vigo eigentlich einen Start nach Maß erwischt.

Eine Woche später erwischten die Schwaben aber beim FC Basel einen absolut gebrauchten Tag. Der Bundesligisten gab gegen das Team aus der Schweiz 29 Schüsse ab, erzielte aber keinen einzigen Treffer. Ermedin Demirovic vergab unter anderem einen Elfmeter, weshalb am Ende eine unbefriedigende 0:2-Pleite auf dem Tableau stand.

Apropos Demirovic: Der Mittelstürmer, der sich abgesehen von der Basel-Partie bislang sehr treffsicher gezeigt hat, wird dem VfB monatelang fehlen und damit auch in Istanbul nicht zur Verfügung stehen. Immerhin kehrt dafür Deniz Undav zurück und soll für Torgefahr sorgen.

In der Bundesliga lief es für die Schwaben zuletzt gut, was Rang vier in der Tabelle widerspiegelt. Gegner Fenerbahce rangiert in der türkischen Süper Lig ebenfalls an der vierten Position, was jedoch nicht ganz zufriedenstellend ist.

In der Europa League gab es für die Türken nach einem 1:3 in Zagreb einen 2:1-Heimsieg gegen Nizza, womit Fenerbahce in der Tabelle auf Platz 20 und damit knapp vor dem VfB rangiert.

Die Ausgangslage vor der Partie ist völlig offen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.