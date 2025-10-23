Anzeige
Fußball

Lionel Messi zum FC Barcelona? Star von Inter Miami trifft Zukunftsentscheidung

  • Aktualisiert: 23.10.2025
  • 17:49 Uhr
  • SID/ran

Die Zukunft von Superstar Lionel Messi ist geklärt: Der Superstar verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Inter Miami.

Weltstar Lionel Messi bleibt seinem Klub Inter Miami in der MLS treu.

Der 38 Jahre alte Argentinier hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag verlängert. Das gaben die Liga und Inter am Donnerstag bekannt. Über die neue Vertragslaufzeit wurden zunächst keine Angaben gemacht, der Nachrichtenagentur AFP zufolge bleibt Messi bis Ende 2028.

Die Verkündung erfolgte mit einem emotionalen, 64-sekündigen Video unter dem Titel "He's home" (Er ist zu Hause) im Netz. Darin ist zu sehen, wie Messi die Vertragsunterlagen durchblättert, ehe er unterschreibt und dann sichtlich zufrieden lächelt.

Lionel Messi verlängert bei Inter Miami

Die Kamera reißt auf und gibt den Blick frei auf die Stadionbaustelle, in deren Mitte Messi Platz genommen hat. Sein Klub will den neuen, eine Milliarde Dollar teuren Miami Freedom Park 2026 eröffnen - mit Messi, wie jetzt klar ist. Am Ende des Clips steht der Schriftzug "Freedom to Dream" (Freiheit, zu träumen) über der Baustelle, das "to" verwandelt sich in Messis Rückennummer "10".

Auch im hohen Fußballeralter ist Messi weiterhin in Topform und erziele in der Regular Season der MLS in 28 Spielen 29 Tore und 16 Assists. In den Playoffs trifft Miami in der ersten Runde auf den Nashville SC.

