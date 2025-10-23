Lionel Messi zum FC Barcelona? Star von Inter Miami trifft Zukunftsentscheidung

Die Zukunft von Superstar Lionel Messi ist geklärt: Der Superstar verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei Inter Miami.

Weltstar Lionel Messi bleibt seinem Klub Inter Miami in der MLS treu.

Der 38 Jahre alte Argentinier hat seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag verlängert. Das gaben die Liga und Inter am Donnerstag bekannt. Über die neue Vertragslaufzeit wurden zunächst keine Angaben gemacht, der Nachrichtenagentur AFP zufolge bleibt Messi bis Ende 2028.

Die Verkündung erfolgte mit einem emotionalen, 64-sekündigen Video unter dem Titel "He's home" (Er ist zu Hause) im Netz. Darin ist zu sehen, wie Messi die Vertragsunterlagen durchblättert, ehe er unterschreibt und dann sichtlich zufrieden lächelt.