Update, 8.07., 17:10 Uhr: DFB-Aufstellung vs. Dänemark

Update, 8.07., 20:15 Uhr: Deutschland siegt 2:1

Deutschlands Fußballfrauen gewinnen ihr zweites EM-Gruppenspiel gegen Dänemark nach Rückstand mit 2:1. Der Erfolg ist hoch verdient. Die DFB-Auswahl war über die gesamte Partie die tonangebende Mannschaft, erwies sich im zweiten Durchgang als hoch überlegen. Die Däninnen versanken nach dem Seitenwechsel in Harmlosigkeit, brachten keinen einzigen Torschuss mehr an.

Dabei hatte das Team von Andrée Jeglertz vor der Pause in der Umschaltbewegung durchaus für Schwierigkeiten in der deutschen Defensive gesorgt. Auf Dauer war man dem Rekord-Europameister aber nicht gewachsen. Die Deutschen hatten in der zweiten Hälfte auch mal Glück bei einem VAR-Eingriff, bekamen einen etwas schmeichelhaften Foulelfmeter zugesprochen. Aus dem Spiel heraus drehte man zehn Minuten später die Partie über eine feine Kombination komplett. Sollte Polen dann nicht gegen Schweden gewinnen, steht der Viertelfinaleinzug der DFB-Frauen vorzeitig fest. Dänemark hingegen muss auf einen Sieg Polens hoffen, um eine Chance auf den Turnierverbleib zu behalten. Alles andere würde das Aus bedeuten.