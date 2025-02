Fin Bartels (SpVg Eidertal Molfsee II)

Nach dem Ende seines Engagements bei Holstein Kiel zog es Fin Bartels 2023 direkt zur SpVg Eidertal Molfsee II, die in der Kreisliga aktiv ist. Damit kehrte der Offensivspieler zu seinen Wurzeln zurück und geht wieder an der Seite seiner Kumpels auf Torejagd. Als Profi erzielte er in 170 Bundesliga-Spielen für Werder Bremen, den FC St. Pauli und Hansa Rostock 28 Tore. In der zweiten Liga kamen für die beiden Letztgenannten und Kiel in 222 Partien 50 Treffer hinzu.