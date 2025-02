Gwinn überglücklich: "Unglaublicher Stolz"

Giulia Gwinn war von Glück geradezu durchflutet. "Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, und es erfüllt mich mit unglaublichem Stolz, Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu sein", sagte die Rechtsverteidigerin vom FC Bayern nach ihrer Beförderung zur festen Nachfolgerin von Alexandra Popp. Sie werde ihr Amt mit "großer Dankbarkeit, großem Respekt und großer Vorfreude" angehen.

Zum Start ins EM-Jahr hatte Christian Wück die 25-Jährige am Dienstag nach dem Training auf dem Frankfurter DFB-Campus als neue Spielführerin bestätigt. Der Bundestrainer war vorher nach München gereist, um mit Gwinn zu sprechen. "Giulia ist eine absolute Leistungsträgerin. Sie ist meinungsstark und eine Persönlichkeit, die auf und neben dem Platz vorangeht", sagte Wück. "Unsere Wertschätzung für sie ist sehr, sehr hoch."

Gwinn zeigte sich "dankbar für das Vertrauen" des gesamten Trainerteams. In der Mannschaft gebe es "viele Führungsspielerinnen, die Verantwortung übernehmen können, wollen und werden. Diese Gemeinsamkeit ist mir sehr wichtig: Uns geht es um den größtmöglichen sportlichen Erfolg – das ist immer eine Gemeinschaftsleistung."

Gwinn wird das deutsche Team als offizielle Kapitänin erstmals in der Nations League am Freitag in den Niederlanden anführen. Ihre Stellvertreterin ist Janina Minge vom VfL Wolfsburg. Vier Tage später folgt in Nürnberg das Duell mit Österreich. Saisonhöhepunkt ist die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli).