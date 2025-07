Mit 106 Toren durften die Fans so viele Treffer wie nie zuvor bei einer Frauen-EM bejubeln - und das, obwohl die Diskrepanz in den Leistungen immer weiter zurückgeht, die Dichte an Qualität und damit die Ausgeglichenheit zunimmt.

Und tatsächlich sorgte die EM in der Schweiz für neue Maßstäbe. Insgesamt verfolgten mehr als 657.000 Menschen die Spiele vor Ort in den Stadien, fast alle Partien waren ausverkauft. Die Stimmung war entsprechend phänomenal.

Brasiliens Kapitänin Kerolin war danach verständlicherweise stocksauer. "Die ganze Welt entwickelt sich weiter und hier interessiert es niemanden. Das ist unmöglich", sagte sie.

Und nahm ganz konkret die EM als Gegenbeispiel, wie es funktionieren sollte. "Ich habe mir heute die EM angesehen. Die Unterschiede bei Organisation, Zuschauern und Investitionen sind surreal", staunte sie.

Mehr als 40 Millionen Euro schüttete die UEFA bei der EM an Preisgeldern aus - obwohl sie wusste, dass sich das wohl nicht rechnen wird. Vor Turnierstart kalkulierte der Verband mit einem Nettoverlust in Höhe von 20 bis 25 Millionen Euro, nahm diesen aber ganz bewusst als Teil der Strategie in Kauf, den Frauenfußball voranzubringen.

Bis ins Jahr 2030 investiert die UEFA eine Milliarde Euro in den Frauenfußball, um die Bedingungen voranzubringen und die Professionalität zu steigern. In fünf Jahren soll es sechs reine Profiligen in Europa geben, in denen 5.000 Profispielerinnen tätig sein sollen. Zudem soll Fußball die Sportart Nummer eins bei Mädchen und Frauen werden.