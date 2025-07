Frauen-EM: Deutschland vs. Spanien im Free-TV und Stream - Traum der DFB-Frauen endet tragisch

Das Halbfinale der Frauen-EM steht kurz bevor. Im zweiten Spiel trifft Deutschland auf Spanien. So verfolgt ihr die deutschen Mädels im Free-TV, im Livestream auf Joyn und im Liveticker.

Update, 23.07., 19:50 Uhr: DFB-Aufstellung vs. Spanien da

Update, 23.07., 23:55 Uhr: DFB-Frauen scheitern an Spanien

Ausgerechnet in einer Phase, in der von den Ibererinnen praktisch gar nichts mehr kam, wurden die DFB-Frauen dann aber zu übermütig und ließen ihre defensive Absicherung aus den Augen. Weltfußballerin Aitana Bonmatí bestrafte das sieben Minuten vor Spielende gnadenlos mit dem goldenen Treffer zum 1:0. Im neunten Anlauf ist es der erste spanische Pflichtspielsieg gegen Deutschland.

Spanien schlägt Deutschland mit 1:0 nach Verlängerung und folgt England ins EM-Finale, das dann auch eine Neuauflage des WM-Endspiels 2023 sein wird. Dabei scheiden die DFB-Frauen definitiv erhobenen Hauptes aus. Lediglich zwei kurze Sturmläufe der Spanierinnen mussten die Deutschen überstehen, die im zweiten Durchgang die zwingenderen Offensivaktionen hatten und La Roja spätestens in der Verlängerung sogar richtig entnerven konnten, nachdem Wamser quasi mit dem Abpfiff der regulären Spielzeit den Lucky Punch auf dem Fuß hatte.

Nach 90 torlosen Minuten geht auch das zweite EM-Halbfinale in die Verlängerung. Mussten die DFB-Frauen im ersten Durchgang noch zwei sehr kritische Sturmläufe der Spanierinnen überstehen, lag im zweiten Durchgang das Chancenplus bei der Wück-Elf. Kurz nach Wiederanpfiff vergab Hoffmann einen Kopfball völlig frei, ehe in der Nachspielzeit Wamser den Siegtreffer auf dem Fuß hatte. Sowohl Cata Coll als auch Ann-Katrin Berger glänzten überdies mit starken Paraden. Jetzt gibt es noch 30 Minuten Nachschlag.

Update, 23.07., 22:00 Uhr: Berger mit Glanzparaden - torlos zur Halbzeit

Zur Pause steht es zwischen Deutschland und Spanien noch 0:0, was mit Blick auf die letzten sieben Minuten womöglich leicht schmeichelhaft für die DFB-Frauen ist, die zumindest in den ersten 40 Minuten nicht nur ebenbürtig waren, sondern trotz dem deutlich geringeren Ballbesitz die hochwertigeren Chancen hatten. Bühl ließ die dickste Chance nach weitem Berger-Abschlag aber liegen (8.). Lange Zeit kam La Roja bei zu statischem und ideenlosen Spiel nicht hinter die deutsche Kette. Lediglich einen Kett-Stockfehler, der Esther einen Schuss aus elf Metern ermöglichte, musste Berger mal entschärfen (20.). Dann allerdings brach mit der 40. Minute ein Sturmlauf der Ibererinnen an, die im Zuge mehrerer starken Abschlüsse die Führung durchaus verdient gehabt hätten. Die DFB-Frauen dürfen sich wie bereits gegen Frankreich bei ihrer Keeperin dafür bedanken, dass es noch 0:0 steht.