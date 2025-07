The Sun: "Chloe Kelly hat England erneut dazu inspiriert, das zu erreichen, was viele für unmöglich hielten. Die unglaublichen Lionesses von Sarina Wiegman trotzten ihren Zweiflern erneut. Sie hielten die volle Distanz durch, durch eine dritte Verlängerung im Laufe des Turniers und erneut ein zweites Elfmeterschießen."

Die Entscheidung zugunsten der Engländerinnen fiel im EM -Endspiel im Schweizerischen Basel im Elfmeterschießen, das die "Lionesses" mit 3:1 gegen Spanien gewannen. In der regulären Spielzeit hatte das Team von Trainerin Sarina Wiegman einen Rückstand aufgeholt.

In einem dramatischen EM-Finale in der Schweiz setzt sich England im Elfmeterschießen gegen Spanien durch. ran zeigt die Pressestimmen zum EM-Triumph der Engländerinnen.

Das Wichtigste zur Frauenfußball-EM 2025 in Kürze

Mirror: "Die Lionesses haben es wieder geschafft! Zweimal in Folge Europameister. Sarina Wiegmans Mannschaft war auf dem Weg zum Finale der Europameisterschaft 2025 in Basel die Comeback-Königin - und Alessia Russos Kopfball in der zweiten Halbzeit sorgte dafür, dass sie erneut bis zum Ende durchhielten."

The Guardian: "Chloe Kelly ist erneut die Heldin, als England Spanien im Elfmeterschießen im Finale der Euro 2025 besiegt. Herz. So viel Herz. Die Lionesses bekräftigten ihren Anspruch, als beste englische Sportmannschaft aller Zeiten zu gelten. Chloe Kelly war erneut die Heldin: Sie verwandelte das Siegtor im Elfmeterschießen und bereitete Englands Ausgleich vor, nachdem sie gegen Spanien einen Rückstand aufgeholt hatten."

BBC: "Sarina Wiegmans Mannschaft trotzte allen Widrigkeiten, brachte die Zweifler zum Schweigen und kam immer und immer wieder vom Abgrund zurück. Am Ende kann es keine Zweifel mehr geben. Dies war der größte Erfolg in der Geschichte des englischen Fußballs."

Spanien

Marca: "Spanien verfehlt seinen Traum um elf Meter. Spanien konnte England den kontinentalen Titel nicht entreißen und verlor im Elfmeterschießen (1:1, 1:3). Marionas Tor gab uns Hoffnung, Russo holte uns auf den Boden der Tatsachen zurück, und das verhängnisvolle Elfmeterschießen mit zwei gehaltenen Schüssen und einem Fehler unsererseits verwandelte Lächeln in Tränen."

AS: "Der Traum endet im Albtraum. Spanien verlor die Europameisterschaft im Elfmeterschießen. Mariona, Aitana und Salma verschossen ihre Elfmeter. Cata parierte zwei. England glich in einem Spiel aus, das Spanien weitgehend dominierte."

Mundo Deportivo: "Spanien verliert die Europameisterschaft auf grausamste Art und Weise. Wie grausam Fußball doch sein kann. Spanien verpasste in Basel den Himmel nur knapp, nachdem es im verhängnisvollen Elfmeterschießen gegen England unterlag, das seinen Europameistertitel verteidigte."