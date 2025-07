Frauen-EM: "Erfundener Elfmeter" bei England vs. Italien erzürnt die Gemüter

England steht im Finale der Frauen-EM. Die "Lionesses" setzen sich nach Verlängerung gegen Italien durch. Der entscheidende Strafstoß für England sorgt für Diskussionen und Frust.

Cristiana Girelli kämpfte auch im TV-Interview immer noch mit den Tränen, nach dem Last-Minute-K.o. von Genf hing lange eine dunkle Wolke über den Köpfen der italienischen Fußballerinnen.

Während in der Heimat die Diskussionen über den so späten wie entscheidenden Elfmeterpfiff für England Fahrt aufnahmen, versuchte Italiens Starspielerin, einen Lichtblick in all dem Schatten zu finden.

"Ich denke, ich habe einige schöne Abende erlebt, die schönsten meiner Karriere", sagte Girelli bei "Sky" nach dem 1:2 (1:1, 1:0) nach Verlängerung im Halbfinale der Europameisterschaft gegen den englischen Titelverteidiger.

Es sei "eine unglaubliche Reise gewesen", so die 35-Jährige, die trotzig anfügte: "Was uns am meisten bleibt, ist das, auch die Ergebnisse, aber das nimmt uns keiner weg, nicht einmal ein Elfmeter in der 120. Minute."