Frauen-EM 2025: Das Power Ranking vor dem Halbfinale - wo landet Deutschland?

Noch zwei Siege fehlen zum EM-Titel. England trifft im ersten Halbfinale am Dienstag (21 Uhr) auf Italien. Deutschland duelliert sich im zweiten Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr) mit Spanien.

Italien ist bislang die große Überraschungsmannschaft des Turniers. Nachdem sie bei den vergangenen beiden Europameisterschaften jeweils in der Vorrunde gescheitert waren, genauso wie auch bei der WM 2023, stehen die "Azzurre" nun in der Runde der letzten Vier.

"Ich glaube, dass wir in der Gruppenphase nicht so gespielt haben wie wir eigentlich können. Vielleicht haben wir zu sehr den Druck gespürt, das Viertelfinale erreichen zu müssen", sagte Girelli. Im Viertelfinale allerdings "haben wir besser gespielt. Wir haben gekämpft bis zum Ende."

Titelverteidiger England ging als einer der Top-Favoriten in das Turnier. Zwar verloren die "Lionesses" ihr Auftaktspiel in der Vorrunde mit 1:2 gegen Frankreich, setzten sich aber danach eindrucksvoll gegen die Niederlande (4:0) und Wales (6:1) durch.

Platz 2: Deutschland

Deutschland hat die vielleicht größte Willensleistung des Turniers hingelegt, indem das DFB-Team den Mitfavoriten Frankreich im Elfmeterschießen bezwang, obwohl es aufgrund der Roten Karte von Kathrin Hendrich ab der 13. Minute in Unterzahl agieren musste.

In der Vorrunde gelangen Siege gegen Polen (2:0) und Dänemark (2:1), ehe im dritten Vorrundenspiel gegen Schweden eine 1:4-Niederlage folgte. Allerdings muss man dazu sagen: Deutschland erwischte auch in dem Spiel einen guten Start und ging in der 7. Minute in Führung, verlor nach dem Ausgleich aber völlig den Faden und zudem Carlotta Wamser nach einer guten halben Stunde durch eine Rote Karte.

Deutschland hat bislang vor allem zwei Unterschied-Spielerinnen: Flügelspielerin Jule Brand und Torhüterin Ann-Katrin Berger. Letztere agierte in der Vorrunde zwar teilweise etwas riskant, legte aber dafür gegen Frankreich eine Weltklasse-Leistung hin. Brand hat bislang zwei Tore erzielt und zwei weitere Treffer vorbereitet.

Im Halbfinale gegen Spanien muss Deutschland zwar auf die rotgesperrte Hendrich, die gelbgesperrte Mittelfeldspielerin Sjoeke Nüsken und die verletzte Verteidigerin Sarai Linder verzichten. Aber: Diese Mannschaft hat unter anderem bei dem frühen Turnier-Aus von Kapitänin Giulia Gwinn bewiesen, dass sie Ausfälle kompensieren kann.