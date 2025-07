"Wir haben bewiesen in diesem Turnier, dass wir auch Ausfälle, Verletzungen und auch Rote Karten kompensieren können", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer beim betont optimistischen Blick auf die Herkulesaufgabe gegen die Weltmeisterinnen am Mittwoch (21 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn) in Zürich. Insbesondere "schwierig" sei es aber, die zur Vize-Kapitänin aufgerückte Nüsken im Mittelfeld zu ersetzen.

Während der Einheit am Montagvormittag beschäftigte den Bundestrainer aber sein nächstes kniffliges Personalpuzzle - denn im Halbfinalkracher gegen Spanien fehlt neben Rotsünderin Kathrin Hendrich und der gelbgesperrten Sjoeke Nüsken nun auch noch die am Knöchel verletzte Außenverteidigerin Sarai Linder.

Als Optionen kommen vor allem Sydney Lohmann oder die erfahrene Sara Däbritz infrage. "Das zeichnet dieses Team auch aus, dass wir den Kader so zusammengestellt haben, dass in jeder Situation jede wichtig sein kann und wird", betonte Künzer, als sie auf die erneut nötigen Veränderungen angesprochen wurde.

DFB-Team vor EM-Halbfinale: Kett, Knaak und Hoffmann trainieren individuell

Defensiv könnten Carlotta Wamser nach abgesessener Rot-Sperre oder Sophia Kleinherne auf der rechten Seite zum Zuge kommen. Auf dieser Pech-Position hatte das Turnier bereits mit dem EM-Aus von Giulia Gwinn (Innenbandverletzung im Knie) begonnen. Nun erwischte es Linder, deren Einsatz wegen einer Kapsel-Band-Blessur am linken Knöchel auch für ein mögliches Finale fraglich ist.

Der Elfmeterkrimi gegen Frankreich (6:5 i.E.) hat Tribut gefordert, am Montag absolvierten daher Franziska Kett, Rebecca Knaak und Giovanna Hoffmann nur ein individuelles Training. Doch der Sieg des Willens gibt für die Titelmission zugleich immensen Rückenwind.

Es gelte, so Künzer, nun "in die Köpfe der Spanierinnen" zu kommen, die in bisher acht Duellen noch nie gegen eine DFB-Auswahl gewonnen haben. Der achtmalige Europameister Deutschland, schrieb die Marca am Montag, sei noch immer "Spaniens Kryptonit".

Und doch gilt das Team um Aitana Bonmatí und Alexia Putellas, das seinen ersten EM-Titel anstrebt, natürlich als Topfavorit. "Es ist schon eine ungeheure Passqualität vorhanden. Und das schon in jüngeren Teams gepaart mit einer gewissen Abgezocktheit", erklärte Künzer. "Ich finde, das kommt manchmal ein bisschen zu kurz bei aller spielerischen Qualität."