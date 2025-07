Meier über Rot gegen Hendrich: "Gelb wäre hier falsch gewesen"

ran: Im Finale der Klub-WM gab es ja eine ähnliche Szene, als der Pariser Spieler Joao Neves in der Schlussphase Chelsea-Profi Marc Cucurella ebenfalls an den Haaren gezogen hat. Auch hier gab es die Rote Karte.

Meier: Wenn die Schiedsrichter in diesem Bereich eine einheitliche Linie fahren, finde ich das gut. Und auch bei allem, was ich bisher gelesen habe, ist es so, dass auch die Spielerinnen und Spieler es gut finden, dass man Rot gibt. Das sollte man auch nicht aufweichen. Wenn jemand einem anderen an den Haaren zieht, ist das übermäßig. Das kann auch eine Tätlichkeit sein, wenn man es ganz bewusst macht. In diesem Fall aber würde ich sagen, ist es keine Tätlichkeit, sondern einfach dieses übermäßig harte Einsteigen oder Verhalten.

ran: Der Platzverweis wurde ja recht früh im Spiel nach nur 13 Minuten ausgesprochen. Hätte man hier nicht auch Fingerspitzengefühl zeigen und es zunächst bei Gelb belassen können?

Meier: Fingerspitzengefühl ist etwas ganz anderes. Das hier war ein Vergehen, ein Vergehen wird angeschaut, ob es die erste Minute ist oder die letzte. An den Haaren ziehen sollte einfach immer Rot geben. Wenn die Schiedsrichter das so konsequent durchziehen, ist das wunderbar. Und es wird auch von allen Seiten geschützt. Fingerspitzengefühl ist hingegen etwas ganz anderes und kann nie etwas sein, das spielentscheidend ist. In diesem Fall wäre es einfach falsch gewesen, wenn man nur Gelb gegeben hätte. Es war absolut richtig von der Schiedsrichterin, dass sie hier Rot gibt.