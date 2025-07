Frauen-EM 2025: Mögliche Viertelfinal-Gegner des DFB-Teams - Mega-Duell quasi sicher

Der Ausgang dieses Spiels hat dabei durchaus Auswirkungen auf den weiteren Turnierverlauf. Den DFB-Frauen droht allerdings "so oder so" ein "Hammer-Gegner".

Gegen die Niederlande feierten die DFB-Frauen Ende Mai einen überzeugenden 4:0-Sieg in der Nations League, dürften also mit einem guten Gefühl in das Duell gehen.

DFB-Team: Wo und wann findet das Viertelfinale der Frauen-EM 2025 statt?

Sollte Deutschland die Gruppe gewinnen, würde das Team am 17. Juni 2025 um 21:00 Uhr in Zürich um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Landet Deutschland auf Rang zwei, findet das Viertelfinale am 19. Juni um 21:00 Uhr in Basel statt.