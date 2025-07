657.291: Zuschauerrekord bei der EM in der Schweiz

Das Turnier in der Schweiz hat mit 657.291 Zuschauern eine EM-Bestmarke erreicht. Dies verkündete die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Rahmen des Finals am Sonntagabend. Der bisherige Rekord von 575.000 war bei der vergangenen Frauen-EM in England 2022 aufgestellt worden. Insgesamt standen 673.000 Tickets für das Turnier in der Schweiz zur Verfügung, somit lag die Auslastung bei knapp 98 Prozent. Der Rekord der Europameisterschaft aus England war bereits vor Turnierstart im Vorverkauf geknackt.