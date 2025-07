Änderungen nötig: DFB-Frauen haben defensiv "viele Optionen"

Bei den deutschen Fußballerinnen ist noch keine Entscheidung über die nötigen Anpassungen für das EM-Viertelfinale gegen Frankreich gefallen. Das teilte Abwehrspielerin Kathrin Hendrich am Mittwoch in Zürich mit. "Wir haben m Training schon das eine oder andere einstudiert, was ich natürlich nicht verraten werde. Aber das Trainerteam hat sich natürlich viele Gedanken gemacht." Es gehe nun darum, "das auf dem Trainingsplatz auszutesten".

Durch den Ausfall von Kapitänin Giulia Gwinn und die Rotsperre von Vertreterin Carlotta Wamser muss Bundestrainer Christian Wück für die Partie am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel umplanen. Offen ist bislang, ob das deutsche Team erneut mit der bevorzugten Viererkette oder wie in der zweiten Hälfte gegen Schweden (1:4) mit einer Dreierabwehr aufläuft. Auch personelle Veränderungen in der Defensive erscheinen möglich, um die Tempodefizite gegen die schnelle französische Offensive auszugleichen.

"Uns ist bewusst, dass jede kleine Nachlässigkeit zu Gegentoren führen kann. Wir haben viele erfahrene Spielerinnen dabei und spielen nicht erst seit gestern Fußball. Wir können mit vielen Optionen gut umgehen", sagte Hendrich, die eine Kandidatin für einen Startelfeinsatz ist. Mit Blick auf den Druck vor dem ersten K.o.-Duell ergänzte die 33-Jährige: Sie sei schon häufig in solchen Situationen gewesen, sie werde alles geben, "um die Mannschaft zu stabilisieren, so gut es geht".