ARD und DAZN zeigen zweites EM-Gruppenspiel der DFB-Frauen

Mit einem Sieg im zweiten Gruppenspiel in Basel gegen Dänemark könnten die DFB-Frauen den Einzug ins Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz bereits perfekt machen. Wie schon beim 2:0 im Auftaktmatch gegen Polen werden am Dienstag erneut mehrere Millionen Fans vor den TV-Bildschirmen sitzen und dem Team von Trainer Christian Wück die Daumen drücken. Die ARD überträgt die Partie live im Hauptprogramm und im Stream, auch beim kostenpflichtigen Streamingsdienst DAZN lässt sich das Spiel in Basel verfolgen. Anpfiff ist um 18.00 Uhr, die Vorberichterstattung in der ARD beginnt um 17.15 Uhr.

Für den Sender werden Claus Lufen als Moderator und die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult als Expertin die Zuschauer durch das Programm führen, Stefanie Baczyk kommentiert die Partie. Den Auftaktsieg Deutschlands gegen Polen hatten im Durchschnitt bereits 8,22 Millionen Fans in der ARD verfolgt. Am Dienstag werden ARD und DAZN auch das Aufeinandertreffen zwischen den beiden anderen deutschen Gruppengegnern Polen und Schweden übertragen. Anpfiff ist um 21.00 Uhr in Luzern.