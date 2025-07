ARD und ZDF: Interesse an Frauen-EM "hervorragend"

ARD und ZDF haben ein äußerst positives Fazit ihrer Berichterstattung von der Fußball-EM der Frauen gezogen. Im Durchschnitt verfolgten 4,898 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Live-Sendungen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender aus der Schweiz, dies entsprach einem Marktanteil von 26,1 Prozent. Die Spiele des deutschen Teams erreichten 10,038 Millionen im Schnitt (47,1 Prozent).

"Das Zuschauerinteresse an unseren Übertragungen von der Frauen-EM war hervorragend und hat im Vergleich zur EM vor drei Jahren noch einmal deutlich zugelegt. Das ist eine großartige Bestätigung für uns, denn es zeigt, dass ARD und ZDF richtig entschieden haben, dieses Mal alle Begegnungen live im Fernsehen zu übertragen", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. ZDF-Sportchef Yorck Polus sagte: "Spannende Spiele mit vielen Zuschauerinnen und Zuschauern – diese EM gibt dem Frauen-Fußball weiteren Auftrieb."

Alle 31 Spiele wurden von beiden Sendern übertragen, mit Ausnahme der vier Parallelspiele am letzten Gruppenspieltag live in den Hauptprogrammen. Das Endspiel zwischen England und Spanien (3:1 i.E.) sahen am Sonntagabend im ZDF 7,102 Millionen Menschen. Den höchsten Wert im Turnierverlauf erzielte das deutsche Halbfinale gegen Spanien mit 14,261 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern im Ersten – einem Marktanteil von 57,6 Prozent.

Damit liegt das Spiel auf Platz zwei der Frauen-EM-Spiele, die seit 1997 in der ARD oder im ZDF übertragen wurden. Auf Rang vier ordnete sich das dramatische Viertelfinale zwischen Deutschland und Frankreich (10,919/51,7) ein. Den Spitzenplatz hält weiter das EM-Finale von 2022 zwischen England und Deutschland, damals schalteten 17,9 Millionen Menschen bei der Übertragung aus dem Wembley-Stadion ein.

Auch online und in den Mediatheken war das Interesse an der Frauen-EM 2025 so groß wie nie zuvor. ARD und ZDF verzeichneten gemeinsam mehr als 14 Millionen Livestream-Abrufe – deutlich mehr als bei der Europameisterschaft vor drei Jahren. Hinzu kamen rund zehn Millionen Videoabrufe on demand. Auch die Social-Media-Kanäle der Sender erzielten hohe Reichweiten – etwa 98 Millionen Videoaufrufe bei Instagram und mehr als 20 Millionen bei TikTok allein bei ARD-Formaten.