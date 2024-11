Bernhardinerwelpin Maddli wird Maskottchen der Frauen-EM 2025

Mit großen Ohren, einem breiten Lächeln und einem erhobenen Daumen zwinkert sie den Fans entgegen: Die Bernhardinerwelpin Maddli wurde am Freitag von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) als Maskottchen für die Frauen-EM 2025 in der Schweiz vorgestellt. Am Abend wird sie beim Freundschaftsspiel der DFB-Frauen gegen den EM-Gastgeber (20.00 Uhr/ZDF-Livestream) in Zürich präsentiert.