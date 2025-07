Bonadei will von Favoritenrolle nichts wissen: "Ein Bluff"

Frankreich im EM-Viertelfinale gegen Deutschland der Favorit? Davon will Nationaltrainer Laurent Bonadei weiter nichts wissen. "Es ist ein Bluff", sagte der 55-Jährige vor dem Duell am Samstag in Basel (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) und bezog sich dabei auf entsprechende Aussagen von Bundestrainer Christian Wück. "Da wir noch nie einen Titel gewonnen haben, können wir uns nicht als Favorit positionieren", so Bonadei, "der Favorit bleibt Deutschland."