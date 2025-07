Bühl: Werde von Turnier zu Turnier mehr "Führungsspielerin"

Nationalspielerin Klara Bühl sieht sich bei der Fußball-EM in der Schweiz in einer wichtigeren Rolle - auf und neben dem Platz. "Ich merke, dass ich von Turnier zu Turnier mehr zur Führungsspielerin werde", sagte die 24-Jährige vom Double-Gewinner Bayern München der Sport Bild. Sie sei "auf jeden Fall sehr zufrieden, wie ich aktuell spiele. Ich habe an meiner Konstanz gearbeitet und schaffe es mittlerweile, in jedem Spiel da zu sein."

Bühl hatte in den drei EM-Gruppenspielen zu den Aktivposten im deutschen Team gehört. Sie genieße es "gerade extrem, dass mir Dinge leichtfallen", sagte die Flügelspielerin, die trotz des Rückschlags gegen Schweden (1:4) weiter davon "überzeugt" ist, "dass wir ein erfolgreiches Turnier spielen". Die jüngsten Fehler dürften im Viertelfinale gegen Frankreich am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) in Basel aber "auf keinen Fall wieder passieren".

Ihre starken starken Leistungen zuletzt führt Bühl auf ihr neuroathletisches Training und die Arbeit mit einem Mentaltrainer zurück. Dies helfe ihr dabei, "körperlich und mental auf den Punkt da zu sein und über 90 Minuten den Fokus zu behalten", sagte sie: "Ich habe über die letzten zwei, drei Jahre herausgefunden, was mir guttut. Das ist entscheidend für eine gewisse Konstanz."

Sicherheit gibt der Münchnerin, die mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht wurde, auch ihre Vertragsverlängerung beim FC Bayern (bis 2027). "Ich habe mich dazu entschieden, dass es mir guttut, hierzubleiben. Und außerdem steht für mich das Geld nicht an erster Stelle", sagte Bühl. Zudem sehe sie die Chance, mit den Bayern die Champions League zu gewinnen. "Dafür muss ich nicht zu einem anderen Klub gehen. Das hat meine Entscheidung bestätigt."