Offiziell! Julian Nagelsmann verlängert als Bundestrainer bis 2026

Platz 10 - geteilt: Marc-André ter Stegen (Barca) - 32

Ter Stegen ist es in seiner gesamten Karriere nie so wirklich gelungen, aus dem Schatten von Manuel Neuer herauszutreten. Dabei ist der Barca-Keeper ein herausragender und ungemein kompletter Keeper. Der frühere Gladbacher gewann 2015 in seinem ersten Barca-Jahr die Champions League, musste mit den Katalanen aber auch schon Krisen meistern. © 2024 Getty Images