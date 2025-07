Comedy-Star Hazel Brugger bringt DFB-Frauen zum Lachen

Humorvolle Abwechslung für die deutschen Fußballerinnen: Comedy-Star Hazel Brugger hat dem DFB-Team vor dem EM-Gruppenfinale gegen Schweden einen Besuch abgestattet. Die Idee zum besonderen Programmpunkt am Donnerstag im Teamhotel in Zürich kam laut einer DFB-Sprecherin aus der Mannschaft. Die Deutsch-Schweizerin Brugger (31) sei eine "inspirierende Persönlichkeit, die in ihrer Branche als Frau Maßstäbe gesetzt hat" und somit wie die Nationalspielerinnen ein Vorbild für viele andere Frauen und Mädchen.

Nach der kurzen Ablenkung steht für die Vize-Europameisterinnen am Samstagabend (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) das abschließende Gruppenspiel gegen den Mitfavoriten Schweden an. Das Viertelfinal-Ticket hat die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück bereits sicher, für das Weiterkommen als Gruppenerster benötigt das DFB-Team in Zürich den dritten Sieg im dritten EM-Spiel.