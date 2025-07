Deutscher EM-Auftakt live in der ARD und bei DAZN

In St. Gallen startet die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft am Freitagabend bei der Europameisterschaft in der Schweiz ihre Titelmission. Gegen Polen hofft das Team von Bundestrainer Christian Wück auf einen erfolgreichen Start ins Turnier - und darf dabei auch auf die Unterstützung an den heimischen TV-Geräten zählen: Sowohl die ARD als auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN übertragen die Partie live, Anpfiff im St. Gallener Kybunpark ist um 21.00 Uhr.