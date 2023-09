DFB-Debakel gegen Japan: Deutschland unterliegt mit 1:4

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim Wiedersehen mit Japan eine erneute Niederlage kassiert.

Erneuter Zusammenbruch statt Aufbruch: Der Job von Hansi Flick hängt nach dem nächsten Japan-Schock am seidenen Faden. Der Bundestrainer musste beim 1:4 (1:2)-Debakel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen den WM-Schreck die nächste bittere Niederlage einstecken und steht jetzt mit dem Rücken zur Wand.

Eine weitere Pleite gegen Vize-Weltmeister Frankreich am Dienstag (21:00 Uhr) in Dortmund, und seine Tage könnten gezählt sein - allen Treuebekundungen der DFB-Spitze zum Trotz. Erstmals seit 38 Jahren verlor die DFB-Elf wieder drei Partien in Serie. Es war die höchste Heimniederlage seit 2001 (1:5 gegen England).

Junya Ito (12.), Ayase Ueda (22.), der eingewechselte WM-Schreck Takuma Asano (90.) und Ao Tanaka (90.+2) bestraften in Wolfsburg wie in Katar schwere Mängel in der umformierten DFB-Defensive mit Rechtsverteidiger Joshua Kimmich.

Leroy Sane (19.), einziger Lichtblick in der Mannschaft um den neuen Kapitän Ilkay Gündogan, glich zwischenzeitlich aus. Die vierte Pleite in den jüngsten fünf Länderspielen ohne Sieg konnte er nicht verhindern, neun Monate vor der Heim-EM herrscht weiter tiefe Ratlosigkeit statt Euphorie.