DFB-Frauen: Berger fit - Linder trainiert individuell

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat ihre Brustbeinprellung aus dem EM-Spiel gegen Dänemark (2:1) gut weggesteckt. Zwei Tage vor dem Gruppenfinale der DFB-Auswahl gegen Schweden am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) konnte die 34-Jährige von Gotham FC in Zürich mittrainieren.

Nur ein reduziertes Programm absolvierte am Donnerstagvormittag dagegen Sarai Linder. Die Linksverteidigerin vom VfL Wolfsburg trainierte wegen leichter Beschwerden an ihrem bandagierten rechten Oberschenkel individuell, ihr Einsatz gegen Schweden gilt aber nicht als gefährdet.

Mit einem Erfolg gegen die Skandinavierinnen kann der Rekordeuropameister Deutschland den Sieg in Gruppe C klarmachen. Das Ticket für das Viertelfinale hat das DFB-Team mit sechs Punkten bereits in der Tasche.