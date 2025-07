Frauen-EM 2025: Frankreich feiert nächsten Sieg - Titelverteidiger setzt Ausrufezeichen

England ist wieder im Geschäft, der Titelverteidiger hat sich bei der Frauenfußball-EM in der Schweiz eindrucksvoll zurückgemeldet und ein frühes Aus vorerst abgewendet. Nach dem Fehlstart gegen Frankreich (1:2) setzte sich das Team um Anführerin Georgia Stanway vom FC Bayern im zweiten Vorrundenspiel in Zürich mit 4:0 (2:0) gegen die Niederlande durch.

Frauen EM: England schlägt nach Auftakt-Ausrutscher zurück

Die "Lionesses", nach dem Auftaktspiel in der Heimat stark kritisiert ("am Boden"), dominierten im Letzigrund. James belohnte den Europameister mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze, Lauren Hemp hätte per Kopf erhöhen können (36.). Das gelang dem Mittelfeldmotor, kurz vor dem Pausenpfiff war Stanway ebenfalls per Fernschuss erfolgreich.

Nach einem Treffer von Alessia Russo, der wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben wurde (50.), erhöhte James. Toone beseitigte letzte Zweifel gegen einen überraschend harmlosen Gegner.

In St. Gallen brachte Clara Mateo Frankreich früh in Führung (8.), dann schrieb Jess Fishlock mit dem ersten EM-Tor für ein walisisches Frauenteam Geschichte (13.). Durch einen schwach geschossenen Foulelfmeter sorgte Kadidiatou Diani für das 2:1 (45.+1), Amel Majri (53.) und Grace Geyoro (63.) legten im zweiten Durchgang nach.