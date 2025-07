DFB-Frauen vorzeitig im EM-Viertelfinale

Die deutschen Fußballerinnen haben vorzeitig das EM-Viertelfinale erreicht. Nach den Siegen gegen Polen (2:0) und Dänemark (2:1) steht der Rekordeuropameister bereits sicher als Erster oder Zweiter der Gruppe C in der K.o.-Runde. Am Samstag geht es gegen Schweden (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) um den Gruppensieg. Die Skandinavierinnen haben ebenfalls zwei Siege auf dem Konto.

Sjoeke Nüsken (56.) per Foulelfmeter und Lea Schüller (66.) trafen am Dienstag für die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gegen Dänemark. Amalie Vangsgaard hatte die Däninnen in Führung gebracht (26.). "Wir wollen Gruppenerster werden", kündigte Nüsken nach der Partie an.