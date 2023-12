DFB droht nach EM 2024 tiefe Finanzkrise: Millionen-Verlust und "ernsthafteres Problem"

Anzeige

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist auf eine erfolgreiche Europameisterschaft 2024 in Deutschland angewiesen. Andernfalls könnte eine tiefe Finanzkrise für "ernsthaftere Probleme" sorgen, wie Finanzdirektor Stephan Grunwald erklärt hat.

Im Finanzbericht für das Jahr 2022 weist der DFB einen Verlust von 4,2 Millionen Euro aus. Das gab der Verband am Freitag bekannt. Begründet wurde die schwache Bilanz vor allem mit dem sportlichen Misserfolg des Männer-Nationalteams in Katar. Auch die Baukosten und die laufenden Aufwände für den fast 190 Millionen Euro teuren Campus wären ursächlich dafür.

Hinzu kämen Streitigkeiten mit dem Finanzamt. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für die Jahre 2006, 2014 und 2015 würden die Sondersachverhalte belasten. Laut dem "Handelsblatt" könnte die Situation sogar noch schlimmer sein. Demnach hätten Sondereffekte wie ein aufgelöster Rentenfonds (9,5 Millionen Euro) die Bilanz aufgebessert.

Mit 41 Millionen Euro sei die freie Rücklage zudem gesunken. DFB-Finanzdirektor Stephan Grunwald bezeichnete es dennoch als "insgesamt noch ein akzeptables wirtschaftliches Ergebnis, wenn man bedenkt, dass die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar in der Vorrunde ausschied und wir es mittlerweile mit einem strukturellen Defizit zu tun haben".

Solte die EM im kommenden Jahr ebenfalls enttäuschend verlaufen, habe man jedoch "ein ernsthafteres Problem", so Grunewald weiter. Die DFB GmbH & Co. KG, an die der gemeinnützige Verband die Rechte der Nationalmannschaft, am DFB-Pokal und einzelnen DFB-Ligen verpachtet hat, erzielte 2022 noch einen Gewinn von 23 Millionen Euro (377 Millionen Euro Umsatz). Diesmal werde ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet.