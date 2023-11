DFB-Team: Abwehr bleibt Nagelsmanns größte Baustelle – Babbel wird "Angst und Bange"

Die Fakten sind eindeutig: 17 Gegentore kassierte die DFB-Auswahl in den letzten acht Spielen, also im Schnitt mehr als zwei pro Partie. Nur dreimal überhaupt stand in den vergangenen zwei Jahren die Null bei der Nationalelf, zuletzt im März gegen Peru (2:0).

Goretzka und Tah offen: "Bekommen zu viele Gegentore"

"Wir bekommen immer noch zu viele Gegentore", gab Leon Goretzka am Mittwoch offen zu, und Jonathan Tah bestätigte das größte Defizit am Tag danach: "Auf jeden Fall. Das ist etwas mannschaftstaktisches, was wir als Team beheben müssen. Dafür arbeiten wir hier aktuell, um die Abläufe im Detail besser zu machen."

Ob das schon in den beiden Länderspielen am Samstag gegen die Türkei und am Dienstag in Österreich besser wird, bleibt indes abzuwarten. Denn gleich mehrere Spieler präsentierten sich zuletzt außer Form.