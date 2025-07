DFB-Team hat Harder "auf dem Zettel"

Die deutschen Fußballerinnen fühlen sich für das EM-Duell mit Dänemark gerüstet - und fürchten gegen die aus der Bundesliga bestens bekannte Pernille Harder keine bösen Überraschungen. "Das Gute ist, dass sie auf dem Zettel ist und jede sie gut kennt", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann über die dänische Torjägerin, mit der sie gemeinsam beim Double-Gewinner Bayern München spielt.

Harder, die mit 14 Bundesliga-Treffern die beste Torschützin der Münchnerinnen in der abgelaufenen Saison war, agiere "seit Jahren auf einem unglaublich hohen Level", warnte Dallmann vor dem zweiten Gruppenspiel am Dienstag (18.00 Uhr/ARD und DAZN) in Basel. Mit einem Sieg können die DFB-Frauen im Optimalfall bereits ins Viertelfinale einziehen. Davor müssen sie aber Harder stoppen.

Auf der Kapitänin der Däninnen, die nach der Auftaktniederlage gegen Schweden (0:1) unter Druck stehen, liege eine "riesige Verantwortung" im Nationalteam, sie schieße "sehr viele Tore" und sei "kopfballstark", betonte Dallmann. Aber: "Ich mache mir keine Sorgen, dass unsere Abwehr sie nicht in den Griff bekommt."

Bei der EM vor drei Jahren in England hatten die DFB-Frauen das dänische Nationalteam um Harder beim Turnierstart deutlich geschlagen (4:0). Ohnehin sei es "wichtig, dass man sich das ganze Team anschaut", sagte Linksverteidigerin Sarai Linder, "und sich nicht auf ein, zwei Spielerinnen versteift".