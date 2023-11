DFB-Team: "Sahnestück" Leroy Sane ist der große Hoffnungsträger

Anzeige Nach seinem Höhenflug beim FC Bayern ist Leroy Sane auch der Hoffnungsträger der deutschen Nationalmannschaft in den anstehenden Testspielen. Allerdings gibt es beim DFB einen entscheidenden Nachteil. Von Martin Volkmar Der letzte Tiefpunkt liegt keine acht Monate zurück, auch wenn es einem heute wie eine Szene aus lange vergessenen Zeiten erscheint. Tatenlos musste Leroy Sane Ende März vor dem Fernseher zuschauen, wie die Nationalmannschaft von Belgien vorgeführt wurde, während kurz zuvor beim FC Bayern Trainer Julian Nagelsmann gefeuert worden war. Der Stürmerstar war damals von Hansi Flick für die ersten Länderspiele nach der WM aussortiert worden, um andere Optionen zu testen. Eine klare Botschaft für Sane, dessen damals schwache Leistungen und seine häufigen Verspätungen auch eine Rolle gespielt hatten. Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel begrüßte den 27-Jährgen dann beim ersten Bayern-Training vor laufenden Kameras mit einem liebevollen Tritt in den Hintern.

FC Bayern: Sane startet in der neuen Saison durch Im Nachhinein wird man den Eindruck nicht los, dass dieser (sanfte) Tritt auch im übertragenen Sinne von Sane verstanden und als Ansporn genommen wurde. Auch dank zahlreicher Extraschichten erarbeitete er sich in den Folgemonaten die nötige Fitness, um in der neuen Saison durchzustarten. Den richtigen Startschuss dafür gab es bereits zum Saisonauftakt in Bremen. Schon nach vier Minuten erzielte Sane den ersten Treffer der neuen Spielzeit und legte später noch das dritte Tor beim 4:1-Sieg nach. Seitdem stimmen nicht nur Leistung und Zahlen des Rechtsaußen, ein fast noch bedeutenderer Fingerzeig für die kommenden Wochen war die Tatsache, dass 100-Millionen-Neuzugang Harry Kane die Vorlage gab.

Leroy Sane: Neues Bundesliga-Traumpaar mit Harry Kane Seitdem hat sich ein neues Bundesliga-Traumpaar gefunden, wobei eher Sane als Assistgeber und Kane als Torschütze glänzt. Vier seiner bislang sieben Torvorlagen gab der deutschen Nationalspieler dem Engländer, der sich aber immerhin mit drei Torvorlagen revanchierte. Sieben gegenseitige Assists an den ersten Spieltagen sind laut "kicker"-Datenbank ein neuer Bundesliga-Rekord. "Er hat so viele Fähigkeiten und überzeugt nicht nur mit seinem Tempo, sondern auch am Ball", schwärmte Kane regelrecht über seinen kongenialen Partner: "Ich hoffe, dass wir diese gute Verbindung erhalten können. Lee ist wahrscheinlich unser bester Spieler in dieser Saison."

Anzeige Alle Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache Das sagen nicht nur Experten und Fans, sondern auch die Statistiken. Mit der ran-Durchschnittsnote von 2,06 ist Sane der bisher mit Abstand bester Münchner Profi, zudem hat er die viertmeisten Tore (8) in der Liga erzielt sowie die deutlich meisten Torvorlagen (7) gegeben. Auch der Blick zurück zeigt, dass das Urteil des "Sport-Informationsdienstes" nach dem 4:2 gegen Heidenheim zutreffend ist: "Einen besseren Leroy Sane hat der FC Bayern noch nicht gesehen." Seit seinem Wechsel von Manchester City nach München 2020 für rund 50 Millionen Euro Ablöse war Sane nur in seiner ersten Saison etwas erfolgreicher (sechs Tore, 10 Vorlagen), diese Marke dürfte aber in Kürze auch übertroffen sein – schon nach der Hinrunde!

Neuer über Sane: "Wissen, dass wir ein Sahnestück haben" "Die Qualität und Fähigkeit, die er an den Tag legt - wir wissen, was für ein Sahnestück wir da haben bei uns in der Mannschaft", sagte Kapitän Manuel Neuer mit einem Schmunzeln und lobte: "Er ist so enorm wichtig für unser Spiel, weil er den Unterschied ausmachen kann. Und das ist das Entscheidende." Der neue Münchner Publikumsliebling, der vor nicht allzu langer Zeit von einigen Fans noch regelmäßig ausgepfiffen wurde, hält sich derweil öffentlich zurück. Sane lässt lieber andere sprechen oder lobt seine Mitspieler, allen voran Kane: "Es macht sehr viel Spaß mit ihm. Er spielt smart und einfach, das ist wirklich gut." Der Linksfuß weiß natürlich, was er an seinem neuen Sturmkollegen hat. Denn Kane lässt sich immer wieder zurückfallen, schafft so Räume für den pfeilschnellen Sane und bedient diesen dann auch immer wieder mit Pässen in die Schnittstellen der gegnerischen Defensive.

DFB-Team: Weltklasse-Offensive mit einem Manko Womit man zurück bei der Nationalmannschaft wäre, denn auch dort ist Sane aufgrund seiner Topform längst gesetzt und könnte bei der Heim-EM nächstes Jahr zusammen mit Jamal Musiala und Florian Wirtz ein Weltklasse-Trio in der Offensive bilden. Nur Mittelstürmer Niclas Füllkrug hat bei allen Qualitäten eben nicht die spielerische Klasse eines Harry Kane. Man kann also gespannt sein, ob Sane bei den beiden EM-Härtetests gegen die Türkei am Samstag und in Österreich am kommenden Dienstag genauso zaubern wird wie zuletzt bei Bayern. Zumal der Ex-Schalker in seiner bisherigen DFB-Karriere immer wieder als Sündenbock herhalten musste. Die Anfeindungen gegen ihn in der heimischen Münchner Arena bei der EM 2021, als Deutschland beinahe beim 2:2 gegen Ungarn in der Vorrunde ausgeschieden wäre, hat Sane nicht vergessen. Bayern-Trainer damals: Der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann.