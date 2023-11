DFB-Team: EM-Quartier von Rudi Völler bestätigt

Anzeige

Die Vorbereitungen auf die Heim-EM 2024 sind bereits in vollem Gange. Rudi Völler bestätigte bei "BR", wo die Nationalmannschaft während des Turniers ihr Quartier beziehen wird.

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bestätigte im Interview mit dem "Bayerischen Rundfunk", dass die deutsche Nationalmannschaft erneut in Herzogenaurach ihr Teamquartier beziehen wird.

"Wichtig ist, und das steht fest, dass wir während der EM in Herzogenaurach sind. Wir haben da wunderbare Möglichkeiten zu trainieren", erklärte Völler.

Die DFB-Elf residierte bereits während der EM 2021 am sogenannten "Home Ground" von "adidas" im fränkischen Herzogenaurach. Laut Völler soll neben den Trainingsmöglichkeiten auch die Nähe an den EM-Spielorten der Nationalmannschaft die Entscheidung beeinflusst haben.

Das DFB-Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die drei Gruppenspiele am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt bestreiten.