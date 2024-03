Anzeige Härtetests für die deutsche Nationalmannschaft! Wenige Monate vor dem Start der Heim-EM trifft die DFB-Elf in zwei Freundschaftsspielen auf Frankreich und die Niederlande! ran hält euch über alle News rund um die Nominierung auf dem Laufenden. Die Europameisterschaft in Deutschland rückt immer näher. Höchste Zeit, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen EM-Kader findet. Die Spiele gegen Frankreich (23.03. ab 21 Uhr im Liveticker) und die Niederlande (26.03. ab 20:45 Uhr im Liveticker) könnten für einige Spieler die letzte Chance sein, sich zu zeigen. Nach den Härtetests stehen lediglich zwei weitere Testspiele nach dem Trainingslager in Weimar (26. bis 31. Mai) auf dem Programm. Am 3. Juni trifft die DFB-Auswahl in Nürnberg auf die Ukraine. Der letzte Härtetest geht gegen Griechenland (7.6.).

Fest steht, dass Toni Kroos mit von der Partie sein wird. Der Weltmeister von 2014 kehrt nach seinem Rücktritt 2021 in die Nationalmannschaft zurück und soll bei der EM eine wichtige Rolle einnehmen. ran hält euch über alle News rund um die Nominierung im Ticker auf dem Laufenden.

+++ Update: 25.03.2024, 07:30 Uhr: Toni Kroos feiert historischen Sieg und zieht mit Beckenbauer gleich +++ Die deutsche Nationalelf legte am Samstagabend einen erfolgreichen Start ins EM-Jahr hin. Wieder mit dabei war auch Toni Kroos, der 998 Tage nach seinem zuvor letzten Länderspiel sein Comeback im DFB-Trikot feierte. Der 2:0-Sieg über Frankreich war zugleich Kroos' 69. Sieg (im. 107. Länderspiel) mit dem DFB-Team. Damit zog er in der Rangliste der Nationalspieler mit den meisten Erfolgen mit Legende Franz Beckenbauer gleich. Am Dienstag könnte Kroos erst der neunte Spieler der Geschichte werden, der 70 Siege mit der deutschen Nationalmannschaft feiert. Spitzenreiter der Liste ist Lukas Podolski, der in seiner 13-jährigen Karriere beim DFB-Team 87-mal als Sieger vom Platz ging. Dafür benötigte er 130 Spiele.

+++ Update: 24.03.2024, 19:40 Uhr: Leroy Sane reist trotz Sperre zur Nationalmannschaft +++ Wegen seiner Rotsperre aus dem Österreich-Spiel (0:2) im November steht Leroy Sane diesmal nicht im DFB-Kader. Der Profi des FC Bayern München wird vor dem Testspiel gegen die Niederlande am Dienstag (ab 20:45 Uhr in Liveticker) aber dennoch zur Nationalmannschaft reisen, wie mehrere Medien, darunter der "kicker" und die "Bild", übereinstimmend berichten. Demnach verbringt Sane den Tag im Kreise des Teams in Frankfurt und schaut sich am Abend auch die Partie gegen den Nachbarn an. Im Training musste der Linksfuß wegen Patellasehnen- und Leistenproblemen zuletzt kürzer treten.

+++ Update: 24.03.2024, 14:20 Uhr: Felix Kroos über Sane: "Entweder Startelf oder gar nicht im EM-Kader" +++ Leroy Sane verpasst die Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft wegen einer Rotsperre. Dennoch ist der Bayern-Star nach dem 2:0-Sieg des DFB in Frankreich ein Thema mit Bezug auf die Kader-Nominierung für die EM-Endrunde 2024 im eigenen Land. Für Ex-Profi Felix Kroos, Bruder von DFB-Rückkehrer Toni Kroos, steht fest, dass Sane kein Spieler ist, den man für die Bank nominieren sollte. "Das ist für mich ein Fall: Entweder Startelf oder nicht im Kader. Ich glaube nicht, dass man den auf der Bank gebrauchen kann", erklärte Kroos bei "Bild Sport" bei "Welt TV", von seiner Art her sei Sane "vielleicht jemand, der so einem Team von der Bank aus nicht guttut". Kroos präzisierte seine Einschätzung: "Er ist ein unglaublich guter Spieler, hat alle Qualitäten. Aber, wenn er nicht von Anfang an spielt, könnte er, glaube ich, jemand werden, der schwierig ist. Das kannst du bei einer EM nicht gebrauchen." "Wenn man die Vergangenheit sieht, ist es immer wichtig, eine funktionierende Gruppe zu haben. Wenn er sich dort unterordnen kann, auch als Nicht-Startelfspieler, ist er natürlich auch als Joker mit seinen Qualitäten sehr willkommen", sagte Kroos weiter. Nach seinem Platzverweis im November beim Länderspiel in Wien gegen Österreich (0:2) wurde Sane von der FIFA für drei Länderspiele gesperrt. Damals ließ sich der Bayern-Profi zu einer Tätlichkeit gegen Philipp Mwene hinreißen. Somit ist Sane erst im letzten Vorbereitungsspiel in Mönchengladbach gegen Griechenland am 7. Juni unmittelbar vor der Heim-EM überhaupt erst wieder spielberichtigt.

Anzeige +++ Update: 22.03.2024, 23:45 Uhr: Verlängerung beim DFB? Das sagt Nagelsmann +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann kann sich eine Vertragsverlängerung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) weiter vorstellen. "Wenn es ausgeschlossen wäre, hätte ich es gesagt", sagte Nagelsmann im "ZDF" nach dem überzeugenden 2:0 im EM-Härtetest in Lyon gegen Frankreich und fügte an: "Es ist nicht ausgeschlossen, es ist nicht selbstverständlich. Es hat nichts mit finanziellen Dingen zu tun." Der Vertrag des 36-Jährigen endet nach der Heim-EM. Seine Zukunft hätte er aber gerne vor dem Turnier geklärt. Die DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf hatte zuletzt signalisiert, dass sie gerne mit Nagelsmann verlängern würde. Nagelsmann würde derweil auch eine Verlängerung von DFB-Sportdirektor Rudi Völler begrüßen. Er sei ein "absoluter Befürworter der Idee", so der Bundestrainer.

+++ Update: 22.03.2024, 20:55 Uhr: "Zeitnah Gespräche"! Neuendorf kündigt Verhandlungen mit Nagelsmann und Völler an +++ Bernd Neuendorf hat im Vorlauf des Testspiels des DFB-Teams in Frankreich angekündigt, dass man sich bald mit Julian Nagelsmann und auch Rudi Völler unterhalten werde, um eine mögliche weitere Zusammenarbeit auszuloten. "Wir fühlen uns sehr wohl in dieser Konstellation", sagte der DFB-Präsident im "ZDF". Und weiter: "Wir sind ein gutes Team, verstehen uns gut, tauschen uns sehr intensiv aus, haben oft die gleichen Ansichten." Nagelsmann habe den Wunsch hinterlegt, "möglichst vor der EM Klarheit zu schaffen, diesem Wunsch werden wir uns nicht verschließen". Nach den beiden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande wolle man deshalb "zeitnah die Gespräche suchen". Rudi Völler hatte im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" bereits signalisiert, dass er dafür zur Verfügung stehe. "Ich versuche jetzt erst mal, meinen Teil dazu beizutragen, dass die EM gut läuft. Den Rest wird man dann sehen", sagte Völler. Im Moment sei alles harmonisch, erklärte Neuendorf. Weniger harmonisch zeigte er sich in der Causa Nike. "Ich habe mich schon sehr gewundert über einige Äußerungen, insbesondere aus der Politik", erklärte er: "Das hat mich schon ein Stück weit fassungslos gemacht, was da gesagt wurde, eigentlich ohne Kenntnis von Fakten, ohne Kenntnis von Hintergründen sich so zu äußern." Der DFB hätte "ein Angebot, das weit über dem von anderen Konkurrenten lag" erhalten "und insofern ist uns die Entscheidung fast abgenommen worden". Dafür werde er sich nicht entschuldigen: "Wir haben ganz klar entscheiden müssen." Es gehe darum, "dass wir den Verband nicht schädigen und das hätten wir mit Sicherheit getan, wenn wir auf dieses Angebot nicht eingegangen wären". Insbesondere die Aussage von Wirtschaftsminister Robert Habeck habe ihn verwundert. Aber er stehe für ein Gespräch zur Verfügung, um die Hintergründe auch nochmal persönlich zu erklären.

+++ Update: 22.03.2024, 16:30 Uhr: Neuer DFB-Vertrag? Nagelsmann wird deutlich +++ Julian Nagelsmann hat die Diskussionen um seine Zukunft vorerst für beendet erklärt. "Das müssen wir jetzt nicht jeden Tag diskutieren. Ich habe alle Karten auf den Tisch gelegt. Damit ist es jetzt auch gut. So lange, bis wieder Karten auf den Tisch zu legen sind", sagte er. Zuletzt hatte der "kicker" berichtet, der DFB wolle Nagelsmann noch vor der EM zur Unterschrift eines neuen Vertrages bewegen.

+++ Update: 22:03.2024, 16:26 Uhr: Gündogan will "Zauberern" Wirtz und Musiala helfen +++ Zumindest in den kommenden Spielen, womöglich aber auch bei der EM, setzt Nagelsmann auf drei Zehner im System mit Ilkay Gündogan, Jamal Musiala und Florian Wirtz. Kapitän Gündogan sieht die Rollen dabei klar verteilt. "Ich sehe es schon so, dass die beiden für den Zauber zuständig sind und ich für die richtige Balance sorgen soll. Ich möchte natürlich mit meiner Erfahrung helfen", sagte Gündogan.

+++ Update: 22.03.2024, 16:23 Uhr: Adidas-Aus? Das sagt der Bundestrainer +++ Die Trennung von Ausrüster adidas nach dem Jahr 2026 hat hohe Wellen geschlagen, Nagelsmann gab sich allerdings diplomatisch. "Den Fußball werde ich immer noch lieben, daran wird sich nichts ändern. Ich kann berücksichtigen, wie die Meinungen im Land sind. Aber es ist nicht meine Baustelle", sagte er. Stattdessen, betonte Nagelsmann, wolle er seine Kapazitäten in seine Trainertätigkeit legen.

+++ Update: 22.03.2024, 16:20 Uhr: Nagelsmann verzichtet auf "Rocky-Balboa-Szenen" +++ Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine Mannschaft für die zurückliegende Trainingswoche gelobt - und hält dabei nichts von Motivationskünsten. "Wir haben in der Woche gut gearbeitet, ohne Rocky-Balboa-Szenen zu zeigen. Es geht um Fußballerisches, keine Motivationsvideos", sagte er auf der Pressekonferenz. Eine Spitze gegen seinen Vorgänger Hansi Flick? Der hatte während der WM in Katar bekanntlich auf Videos von Graugänsen gesagt.

+++ Update: 21.03.2024, 20:43 Uhr: Habeck kritisiert Ausrüster-Wechsel des DFB +++ Etwas überraschend hat sich Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) zum Wechsel des DFB-Ausrüsters ab 2027 geäußert. Dann endet die jahrzehntelange Kooperation des DFB mit Adidas und sämtliche Nationalmannschaften werden fortan von Nike ausgerüstet. "Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Ein Stück deutscher Identität. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht", sagte Habeck der "dpa". Adidas hatte den DFB seit 1950 ausgestattet. Der Vertrag mit Nike, der 2027 beginnt, läuft zunächst bis ins Jahr 2034.

+++ Update: 21.03.2024, 18:29 Uhr: Undav - "Kroos bester Mittelfeldspieler, den Deutschland je hatte"+++ Nationalmannschafts-Neuling Deniz Undav vom VfB Stuttgart adelt Rückkehrer Toni Kroos. "Er ist meiner Meinung nach der beste Mittelfeldspieler, den Deutschland je hatte. Er hat eine Qualität wie kein anderer, ein Passspiel wie kein anderer. Für das anstehende Turnier brauchen wir auch erfahrene Spieler und da passt Toni Kroos perfekt rein", sagte Undav bei der DFB-Pressekonferenz am Donnerstag. Toni Kroos, der eigentlich schon aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war, kehrt nun für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande zurück in den Kreis des DFB-Teams und soll auch bei der anstehenden Heim-EM eine tragende Rolle spielen. Undav selbst hofft in diesen beiden Partien auf sein Länderspiel-Debüt. Beim VfB spielte sich der 27 Jahre alte Angreifer mit bislang 14 Saisontoren ins Blickfeld von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Anzeige +++ Update: 21.03.2024, 17:25 Uhr: Füllkrug witzelt auf Kosten von BVB-Stars +++ Nachdem Deniz Undav auf der Pressekonferenz des DFB am Donnerstag erzählte, wie er und die anderen drei VfB-Nationalspieler sich über die Nominierung für die Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlage gefreut haben, sorgte der neben dem Stuttgarter Stürmer auf dem Podest sitzende Niclas Füllkrug für Lacher unter den Journalisten. "Der Spaß würde bei uns in der Kabine nicht so gut ankommen", sagte Füllkrug mit einem verschmitzten Lächeln in Richtung Undav. Dieser hatte zuvor erklärt, dass die VfB-Nationalspieler – natürlich nur zum Spaß – nach ihrer Nominierung gesagt hätten, fortan nicht mehr mit ihren nicht für die Nationalmannschaft nominierten Mitspielern zu sprechen. Warum der Spaß in der BVB-Kabine nicht so gut ankommen würde? Weil Bundestrainer Julian Nagelsmann für die beiden anstehenden Länderspiele auf zahlreiche BVB-Stars im Aufgebot verzichtete (zB Mats Hummels, Niklas Süle und Emre Can), nur Füllkrug ist vom amtierenden Vizemeister mit dabei.

+++ Update: 21.03.2024, 16:28 Uhr: Nike ab 2027 DFB-Ausrüster +++ Wie der DFB am Donnerstag bekanntgab, wird ab 2027 Nike zum neuen Ausrüster aller DFB-Nationalmannschaften und damit die bisherige Kooperation mit Adidas beendet. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen. Klar ist aber auch: Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat", wird DFB-Präsident Bernd Neuendorf in der Pressemitteilung zitiert. Der Vertrag mit Nike läuft zunächst bis 2034.

+++ Update: 21.03.2024, 10:10 Uhr: Auch Jan-Niklas Beste reist verletzt ab +++ Nach Manuel Neuer muss ein zweiter DFB-Star die Rückreise von der Nationalmannschaft antreten. Dabei handelt es sich um Debütant Jan-Niklas Beste. Wie der DFB am Donnerstagmorgen bekanntgab, zog sich der Heidenheimer am Mittwoch im Training eine Adduktorenzerrung zu und wird daher nicht bei den anstehenden Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande dabei sein.

+++ Update: 20.03.2024, 21:41 Uhr: Beste fällt wohl auch aus +++ Nach der vorzeitigen Abreise von Keeper Manuel Neuer, der sich einen Muskelfaserriss zuzog, droht Bundestrainer Julian Nagelsmann ein weiterer Ausfall. Jan-Niklas Beste, der erstmals für das DFB-Team nominiert wurde, zog sich im Training eine Adduktorenverletzung zu. Das bestätigte Nagelsmann bei einer Gesprächsrunde mit Fans am Mittwochabend. Somit könnte der Heidenheimer für die anstehenden Länderspiele in Frankreich und gegen die Niederlande ausfallen.

+++ Update: 20.03.2024, 21:35 Uhr: DFB will wohl noch vor EM-Start mit Nagelsmann verlängern +++ Laut "Kicker" möchte der DFB mit Bundestrainer Julian Nagelsmann noch vor Beginn der EM 2024 den Vertrag langfristig verlängern. Einen ersten Austausch darüber soll es bereits gegeben haben und Nagelsmann sei durchaus offen für einen längeren Verbleib beim DFB, heißt es im Bericht.

+++ Update: 20.03.2024, 17:45 Uhr: Neue Rückennummer für Musiala +++ Große Ehre für Jamal Musiala: Der Überflieger vom FC Bayern München wird in der Nationalelf künftig mit der Nummer 10 auf dem Rücken auflaufen. Das berichtet "Sky". Bisher war der 21-jährige Offensivspieler im DFB-Team mit der Nummer 14 unterwegs. Mit der Rückennummer steigt Musiala in einen elitären Kreis der DFB-Spielmacher auf. Vor ihm trugen Legenden wie Lukas Podolski, Mesut Özil und sogar Lothar Matthäus die Nummer 10.

+++ Update: 20.03.2024, 13:30 Uhr: Nagelsmann legt sich wohl auf Nummer eins fest +++ Manuel Neuer wird bei der Heim-EM das deutsche Tor hüten. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich nach Informationen des "Sport-Informations-Dienstes" drei Monate vor dem Start des Turniers festgelegt. Demnach muss sich Neuers "ewiger" Stellvertreter Marc-Andre ter Stegen wieder mit der Reservistenrolle begnügen. Zuerst hatte der Sportbuzzer berichtet. Neuer kehrt damit im Länderspiel gegen Frankreich am Samstag in Lyon nach 15 Monaten ins deutsche Tor zurück, im Sommer würde er sein achtes großes Turnier als Stammtorwart bestreiten. Seine 117. und bislang letzte Partie im DFB-Dress hatte der Weltmeister von 2014 bei der WM 2022 in Katar absolviert. Danach war er wegen eines Beinbruchs lange Zeit ausgefallen, im vergangenen Oktober stand er erstmals wieder im Tor des FC Bayern. Ter Stegen bestritt acht der elf Länderspiele in Neuers Abwesenheit seit dem Vorrunden-Desaster von Katar. Im vergangenen November bei den Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) war er wegen einer Rückenverletzung ausgefallen, damals stand der diesmal nicht berücksichtigte Kevin Trapp im deutschen Tor.

+++ Update: 20.03.2024, 07:38 Uhr: Vorwürfe aus Serbien gegen Nagelsmann +++ War die ursprüngliche Nominierung von Aleksandar Pavlovic, die er mittlerweile krankheitsbedingt absagen musste, eine politische? Das jedenfalls glaubt der serbische Fußballverband. Für den hätte Pavlovic nämlich auch auflaufen können und kann es immer noch. "Ich glaube, es gab einen großen Druck auf den DFB und Nagelsmann musste ihn nominieren, als sie sahen, dass Serbien ihn wirklich wollte", sagte Nationaltrainer Dragan Stojkovic. Nagelsmann selbst versicherte auf einer Presserunde, dass die Nominierung einzig und allein wegen Pavlovics starken Leistungen zustande kam. "Ich kann versichern, dass es keine politische Nominierung ist, sondern eine Folge des Leistungsprinzips." Zwar hat sich Pavlovic noch nicht festgespielt, Hoffnung auf einen spontanen Wechsel hat Stojkovic jedoch nicht. "Wir haben alles versucht. Seine Entscheidung ist, wie sie ist - wir respektieren das und wünschen ihm nur das Beste."

+++ Update: 19.03.2024, 11:19 Uhr: Pavlovic muss DFB-Debüt absagen +++ Aleksandar Pavlovic wird der Deutschen Nationalmannschaft für die Testspiele gegen Frankreich und die Niederlande nicht zur Verfügung stehen. Wie der "kicker" berichtet, leidet der Münchner Shootingstar aktuell an einer Mandelentzündung. Gegen den SV Darmstadt 98 musste er zudem mit einem blauen Auge und einer Gehirnerschütterung nach einem Kopftreffer runter. Eine Nachnominierung wird es nicht geben.

+++ Update: 14.03.2024, 14:35 Uhr Nagelsmann nochmals zu seiner Zukunft- +++ "Wenn ich vor der EM ein Angebot habe, mit dem ich mich wohfühle, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich unterschreibe. Aktuell gibt es kein Angebot. Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas vorliegen wird, ist gegeben. Aber es ist sehr viel Utopie im Moment."

+++ Update: 14.03.2024, 14:30 Uhr Nagelsmann zu Kroos- +++ "Kroos ist sehr wichtig, er ist aber nicht der alleine Heilsbringer. Er ist ein extrem angenehmer Gesprächspartner. Er weiß, was er kann. Er weiß aber auch, was er nicht kann. Er weiß also, was er der Mannschaft geben kann. Er hat ein gutes Gespür und eine extreme Erfahrung. Er kann ein genialer Verbindungsspieler sein zwischen Offensive und Defensive. Wer heute noch Querpass-Toni schreibt, hat wirklich keine Ahnung von Fußball. Ich bin sehr froh, dass er dabei ist. Er wird eine wichtige Rolle einnehmen."

+++ Update: 14.03.2024, 14:22 Uhr Nagelsmann zum Lehrgang - +++ "Der Einfluss aus Trainersicht im Training ist gering. Es geht darum, Stabilität zu finden, den richtigen Kader auszuwählen, richtige Connections zu finden. Jetzt beim Lehrgang werden wir über das Training nicht viel machen können. Inwieweit die Spieler den Nagelsmann-Fußball umsetzen, kann ich nach den Spielen beantworten."

+++ Update: 14.03.2024, 14:22 Uhr Nagelsmann zum BVB-Block - +++ A>us Dortmund ist nur Niclas Füllkrug dabei. "Ich sehe die vorne, die dabei sind. Es geht aber bei der Bewertung nicht immer nur um Talent, sondern auch um Erfahrungen und eine gewisse Rolle. Es hat mir keiner gesagt, dass es katastrophal ist, was ich gemacht habe. Ich empfinde, dass einige Spieler ein besseres Momentum haben. Das ist keine Entscheidung gegen den BVB. Alle wissen, was es bedarf, um wieder reinzukommen. Die wissen, was ich verlange und was fehlt, um für die EM nominiert werden zu können. Am Ende entscheidet es der Spieler."

+++ Update: 14.03.2024, 14:18 Uhr Nagelsmann zu Müller - +++ "Er hat zuletzt wieder viel gespielt und er weiß, wie seine Rolle aussieht, er weiß, welche Bedeutung er in jeder Rolle haben kann. Er stellt sich aber nicht selbst in den Mittelpunkt."

+++ Update: 14.03.2024, 14:16 Uhr Nagelsmann zu seinem Vertrag - +++ "Am Ende ist es normal, dass man sich um seine berufliche Zukunft kümmert. Es ist gesund und gehört dazu, sich mit 36 anzuschauen, wie es weitergeht. Ich empfinde aber keinen Stress und keine Notwendigkeit im Moment. Wenn es irgendwann der Fall ist, mache ich mir Gedanken."

+++ Update: 14.03.2024, 14:12 Uhr Nagelsmann zu Goretzka - +++ "Die letzten Spiele waren stabiler. Es geht aber auch darum, die passenden Spiele für die Rollen zu finden, da sehe ich zwei Spieler aktuell näher dran. Dahinter haben wir andere im Auge gehabt, bei denen es besser funktioniert. Er war gefrustet und enttäuscht, aber auch für ihn ist die Tür nicht zu."

+++ Update: 14.03.2024, 14:08 Uhr Nagelsmann zu Hummels - +++ "Er ist aktuell nicht im besten Flow in Dortmund. Wir haben jetzt eine andere Ordnung. Da sind im Moment andere Spieler gesetzt. Mats war nicht die ideale Besetzung für die Backup-Rolle."

+++ Update: 14.03.2024, 14:08 Uhr Nagelsmann zu ter Stegen und Neuer - +++ Wie es beim Duell zwischen den Pfosten aussieht, lässt Nagelsmann noch offen. Marc-Andre ter Stegen und Manuel Neuer sind die Kandidaten. "Wir werden mit beiden ein Gespräch führen. Und dann auch entscheiden, wie wir die beiden Spiele gestalten", sagte Nagelsmann

+++ Update: 14.03.2024, 14:05 Uhr Die Tür ist für niemanden zu - +++ "Die Tür ist für keinen, der nicht nominiert wurde, zu. Ich habe mit allen gesprochen. Das Momentum ist bei Nationalmannschaften sehr entscheidend. Da kann immer eine Position ausgetauscht werden. Die Tür ist für keinen zu."

+++ Update: 14.03.2024, 14:03 Uhr Gündogan bleibt Kapitän - +++ Nagelsmann bestätigt, dass Ilkay Gündogan Kapitän bleibt. "Dieses Kapitänsthema soll Anlaufstelle für seine Kollegen sein. Die Spieler sollen das Gefühl haben, dass sie einen Anführer in ihren Reihen haben. Da ist er Repräsentant der Mannschaft.“

+++ Update: 14.03.2024, 14:02 Uhr Nagelsmann erklärt Aufgebot- +++ "Es war klar, dass wir etwas verändern wollten. Dann war die Diskussion, wie groß die Veränderungen werden sollen. Wir haben einen Stamm, der schon länger bekannt ist. Am Ende ist es wichtig, dass wir unbedingt die talentiertesten oder die mit den größten Namen finden. Sondern dass es passt." Gleich sechs Neulinge stehen im 26-köpfigen Aufgebot für die Länderspiele am 23. März in Frankreich und drei Tage später gegen die Niederlande: Der Heidenheimer Jan-Niklas Beste, Aleksander Pavlovic vom FC Bayern, Maximilian Beier aus Hoffenheim sowie die Stuttgarter Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav. Elf Spieler aus dem November-Kader wurden nicht mehr berücksichtigt, darunter Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle, Leon Goretzka, Serge Gnabry oder Jonas Hofmann. Leroy Sane fehlt gesperrt. Dafür geben die 2014er-Weltmeister Neuer (nach mehr als 15 Monaten) und Kroos (nach fast drei Jahren) ihre Comebacks. Auch der Frankfurter Robin Koch, wie Kroos zuletzt bei der EM 2021 dabei, wurde bei Nagelsmanns Suche nach mehr "Arbeitern" und "Verteidigungsmonstern" wieder berücksichtigt. Mit fünf Profis um die Routiniers Neuer und Thomas Müller stellt der FC Bayern nach wie vor den größten Block. Von den Himmelsstürmern aus Stuttgart nominierte Nagelsmann vier, von Tabellenführer Leverkusen drei Akteure. Niclas Füllkrug ist der einzige Dortmunder im Aufgebot. Der deutsche Kader im Überblick: TOR: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona) ABWEHR: Waldemar Anton (VfB Stuttgart), Jan-Niklas Beste (1. FC Heidenheim), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) MITTELFELD: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Ilkay Gündogan (FC Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksander Pavlovic (Bayern München), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) ANGRIFF: Maximilian Beier (TSG Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (FC Arsenal), Thomas Müller (Bayern München), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

+++ Update: 14.03.2024, 13:55 Uhr - Nagelsmann gibt Aufgebot bekannt +++ Gleich gibt es die Nominierungen: Bundestrainer Julian Nagelsmann verkündet im Rahmen einer PK das Aufgebot für die Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März).

+++ Update: 12.03.2024, 21:01 Uhr - FCB-Sportdirektor Freund bestätigt Goretzka-Abwesenheit indirekt +++ Der von Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigte Kaderumbau hat in Leon Goretzka sein erstes Opfer gefunden. Wie der Münchner Sportdirektor Christoph Freund am Dienstagabend indirekt bestätigte, wird der Mittelfeldspieler des Rekordmeisters nicht für die kommenden Spiele der deutschen Nationalmannschaft in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) nominiert werden. Dabei ist stattdessen Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic. "Aleks hat sich unglaublich gut entwickelt. Er spielt extrem konstant und mit einem hohen Selbstverständnis - auch bei internationalen Spielen, wo viel Druck drauf ist. Das ist eine Auszeichnung für uns und freut uns natürlich", sagte Freund bei "Sky". Dass Goretzka nicht berücksichtigt wird, nannte er "schade, weil Leon es richtig gut gemacht hat zuletzt und ein absoluter Führungsspieler für uns ist". Offiziell bekannt gegeben wird der Kader für den Start ins EM-Jahr am Donnerstag.

+++ Update: 12.03.2024, 13:50 Uhr - Nagelsmann verzichtet wohl auf mehrere BVB-Stars +++ Nach Informationen der "Sport Bild" verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehenden Länderspiele im März auf sämtliche BVB-Stars - ausgenommen Niclas Füllkrug. Demnach ist der Mittelstürmer der einzige Dortmunder, der für die Spiele gegen Frankreich und die Niederlande nominiert wird. Das würde bedeuten, dass Mats Hummels, Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und Julian Brandt leer ausgehen und um ihre Teilnahme an der Heim-EM im Sommer zittern müssen.

+++ Update: 12.03.2024, 13:30 Uhr - Andrich und Leno dabei, Gosens nicht +++ Der "kicker" bestätigt nun, dass Pavlovic anstelle von Goretzka nominiert werden wird. Zudem steht Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen im Kader. Robin Gosens von Union Berlin steht hingegen nicht im Aufgebot. Im Tor bekommt Bernd Leno vom FC Fulham gegenüber Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt den Vorzug.

+++ Update: 12.03.2024, 10:40 Uhr - Pavlovic für Goretzka! Nagelsmann setzt wohl Zeichen +++ Trotz der wieder ansteigenden Formkurve wird Leon Goretzka laut "Bild"-Informationen nicht mit zur Nationalmannschaft reisen. Seinen freien Platz wird demnach der 19-jährige Aleksandar Pavlovic übernehmen. Der Bayern-Youngster spielt seit Wochen auf einem hohen Niveau und ist aktuell bei den Münchnern gesetzt. Pavlovic, der als großes Talent gilt, könnte neben der deutschen auch für die serbische Nationalmannschaft auflaufen. Bislang hatte er sich noch nicht entschieden, der serbische Verband derweil intensiv um ihn geworben. Sollte Nagelsmann ihn aufs Feld schicken, wäre ein Einsatz für Serbien nicht mehr möglich. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) äußerte sich auf "SID"-Anfrage nicht zu dem Bericht und verwies auf die offizielle Kadernominierung am Donnerstag.

+++ Update: 11.03.2024, 17:35 Uhr - VfB-Quartett im Kader? +++ Der VfB Stuttgart spielt eine extrem erfolgreiche Saison. Das könnte sich jetzt auch in der Nationalmannschaft widerspiegeln. Wie die "Bild" und "Sky" berichten, soll Nagelsmann die vier Stuttgarter Chris Führich (26), Deniz Undav (27), Maximilian Mittelstädt (26) und Waldemar Anton (27) nominieren. Führich hatte im Rahmen der USA-Reise bereits sein Debüt für das DFB-Team gefeiert, er wurde gegen die USA eingewechselt. Für seine Teamkollegen wäre es die erste DFB-Nominierung.

+++ Update: 11.03.2024, 12:00 Uhr - Frankfurt-Verteidiger Koch vor Rückkehr +++ Laut Informationen der "Bild" steht Robin Koch vor einer Rückkehr in die Nationalmannschaft. Der Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt war zuletzt bei der EM 2021 Teil der DFB-Mannschaft, kam aber nicht zum Einsatz. Der 27-Jährige selbst äußerte sich nach dem Bundesliga-Spiel gegen 1899 Hoffenheim ebenfalls vielsagend: "Also wir haben gesprochen. Ich weiß schon, ob ich dabei bin oder nicht. Ihr werdet dann schon in ein paar Tagen erfahren, ob ich dabei bin – oder eben nicht." Ein anderer Eintracht-Star wird hingegen wohl nicht nominiert werden. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der Frankfurt-Keeper Kevin Trapp keine Einladung erhalten.

+++ Update: 10.03.2024, 22:00 Uhr - Heidenheimer Beste für die Nationalmannschaft? +++ Wird Jan-Niklas Beste für seine grandiose Saison belohnt. Der Standard-Spezialist vom 1. FC Heidenheim soll laut "Sky" auf der Liste von Julian Nagelsmann stehen. In der laufenden Bundesliga-Saison kommt der 25-Jährige auf 17 Torbeteiligungen (sieben Tore und zehn Vorlagen) in 22 Spielen und ist maßgeblich am Heidenheimer Erfolg beteiligt. Beste selbst übte sich zuletzt in Demut, wollte im "aktuellen Sportstudio" von einem DFB-Nominierung noch nichts wissen: "Da kann ich immer noch drüber lachen, weil es in den letzten ein, zwei Wochen kein Gespräch mit dem Bundestrainer gab." "Ich glaube, nach heute sieht man auch, für die Nationalmannschaft fehlt auch noch ein gutes Stück. Ich habe noch nicht eine Saison Bundesliga gespielt, und dann wird man direkt mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh", so Beste weiter.