ran begleitet das DFB-Team vor Ort im Base Camp in Herzogenaurach bis zum Ende des Final Fours. In unserem Ticker verpasst ihr keine wichtigen News.

Die 1:2-Niederlage im Halbfinale der Nations League machte Deutschland allerdings einen Strich durch die Rechnung. Statt dem Finale in München muss sich die DFB-Elf mit dem Spiel um Platz 3 in Stuttgart begnügen.

06. Juni: Frankreich vor Spiel um Platz 3 dezimiert

Frankreich muss im Spiel um Platz 3 in der Nations League gegen Deutschland auf die Angreifer Ousmane Dembélé und Bradley Barcola verzichten.

Der Ex-Dortmunder Dembele fällt wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel aus, der ebenfalls für Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain spielende Barcola wegen einer Blessur am rechten Knie. Das gab der Verband zwei Tage vor der Begegnung am Sonntag in Stuttgart bekannt.

Dembele und Barcola sind bereits aus dem Team-Quartier abgereist, eine Nachnominierung gibt es nicht. Beide Spieler müssen noch bei der Klub-Weltmeisterschaft in den USA (14. Juni bis 13. Juli) antreten. Dembélé hat in dieser Saison 49 Spiele für PSG bestritten, Barcola sogar 58.