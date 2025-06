Nations League: Nach DFB-Pleite - Matthäus bemängelt Nagelsmann-Taktik

Das DFB-Team kassiert im Halbfinale der Nations League eine bittere Pleite. Lothar Matthäus geht mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hart ins Gericht.

Im Halbfinale der Nations League kassierte die deutsche Nationalmannschaft eine bittere 1:2-Pleite gegen Portugal. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss sich dementsprechend nun mit Kritik an seinen Entscheidungen auseinandersetzen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stört sich vor allem an den Auswechslungen des 37-Jährigen. "Julian Nagelsmann muss sich die Frage gefallen lassen: Warum wechselt er so kurz nach einer Führung drei Spieler auf einmal aus?", formulierte er in seiner "Sky"-Kolumne.

In der 60. Minute – das DFB-Team führte zu diesem Zeitpunkt noch mit 1:0 – brachte der Coach Gnabry, Füllkrug und Gosens für Sane, Woltemade und Mittelstädt. Die erhoffte frische Energie blieb aus, stattdessen konstatierte Matthäus, der Eingriff habe einen "Bruch ins deutsche Spiel" gebracht.

"Bei den Portugiesen haben die Einwechslungen eine positive Wirkung gezeigt, bei Deutschland eine negative. Roberto Martinez hatte ein goldenes Händchen, Nagelsmann nicht."