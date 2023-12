Auch die Diskrepanz der Leistungen mancher Spieler im Verein und bei der Nationalelf kann Schaffert nicht nachvollziehen. Als Beispiel nannte er Kapitän Ilkay Gündogan. "Hat der jetzt seinen minderbegabten Zwillingsbruder geschickt? Das verstehe ich nicht."

Der DFB reagierte bereits auf die Aussagen. Das Interview sei "nicht abgestimmt" gewesen und werde "intern aufgearbeitet".

DFB-Sportdirektor Rudi Völler holte in der "Bild" zum Gegenschlag aus. "Im DFB hat jeder seine Aufgabe. Es ist schön, dass die Nationalmannschaft alle interessiert, und Kritik ist nach den letzten Spielen völlig in Ordnung. Aber die Art und Weise, unsere wichtigen Spieler so überzogen zu kritisieren, geht nicht", stellte er klar: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er das wirklich so gemeint hat. Gerne werde ich ihm das noch mal bei einer Tasse Kaffee erklären."