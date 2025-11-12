Der Weg des EM-Titels 2026 ist klar: Der Auftakt steigt in Wales, vier Wochen später ist Wembley im Blickpunkt.

Auftakt in Wales, Finale in Wembley: Die Organisatoren der nächsten Fußball-EM 2028 in Großbritannien und Irland haben den Spielplan auf dem Weg zum Titel bekannt gegeben. Der erste Anstoß erfolgt am 9. Juni im Nationalstadion von Wales, genau einen Monat später wird im Londoner Wembley-Stadion um 18.00 Uhr (MESZ) der Nachfolger von Titelverteidiger Spanien gesucht.

Insgesamt findet das Turnier in neun Stadien in acht Städten in England, Wales, Schottland und Irland statt. Für die 51 Spiele gibt es drei Anstoßzeiten: 15.00, 18.00 und 21.00 Uhr (MESZ). Die Auslosung für die Qualifikation für die nächste EURO steigt am 6. Dezember 2026 in Belfast/Nordirland.

Man werde die beste Europameisterschaft "aller Zeiten auf die Beine stellen", versprach Debbie Hewitt, Chefin des Organisationskomitees: "Es wird ein Turnier für die Fans und ein Fest für alles, was wir an diesem Sport lieben – seine Leidenschaft und seine Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen."