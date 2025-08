Rettig wünscht sich fairen Umgang mit ter Stegen

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat sich im Streit zwischen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen und dem FC Barcelona zurückhaltend geäußert. "Ich bin natürlich befangen. Er ist ein Spieler unserer Nationalmannschaft. Deswegen bin ich vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner, um das objektiv bewerten zu können. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass im Umgang mit ihm den Verdiensten und dem Stellenwert, den Marc-André nicht nur bei uns, sondern auch in Barcelona hatte, Rechnung getragen werden", sagte Rettig am Dienstag bei einem Termin in Thüringen.