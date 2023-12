Anzeige

Beim 1. FC Köln kam Justin Diehl in der laufenden Saison nicht zum Zug. Liegt die Zukunft des Stürmertalents beim VfB Stuttgart?

Von Chris Lugert

Liegt die Zukunft von Toptalent Justin Diehl beim VfB Stuttgart? Wie der "kicker" berichtet, kann sich der 19-Jährige vom 1. FC Köln einen Wechsel ins Schwabenland durchaus vorstellen.

Die Stuttgarter sollen ihre Fühler bereits ausgestreckt haben, vor dem Hintergrund der unklaren Zukunft von Serhou Guirassy und Deniz Undav (ausgeliehen von Brighton) rechnet sich Diehl dem Bericht zufolge Chancen auf regelmäßige Einsätze aus.

Diese erhält Diehl in dieser Saison nur in der Zweitvertretung der Kölner in der Regionalliga. Dort brillierte er in der laufenden Saison mit zwölf Toren und neun Vorlagen in 19 Einsätzen.

Eine Chance bei den Profis bekam er dennoch nicht, da Ex-Trainer Steffen Baumgart zunächst ein langfristiges Bekenntnis von Diehl in Form einer Vertragsverlängerung verlangt hatte. Diehls Vertrag läuft am Saisonende aus.

Gut möglich aber, dass Diehl bei den akut abstiegsgefährdeten und offensivschwachen Kölnern in der Rückrunde unter einem neuen Trainer die Chance erhält, sich zu beweisen.