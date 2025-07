Die Sport-Höhepunkte am Sonntag, 27. Juli

FUSSBALL: Titelverteidiger England und Weltmeister Spanien bestreiten bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz am Sonntagabend das Finale. Die Britinnen können im Endspiel in Basel als erste Mannschaft seit zwölf Jahren den Titel zum zweiten Mal nacheinander gewinnen, während Deutschlands Halbfinalbezwinger Spanien nach seinem ersten kontinentalen Titel greift. Anstoß ist um 18.00 Uhr.

FORMEL 1: In der Formel-1-WM beginnt am Sonntag beim Großen Preis von Belgien die zweite Saisonhälfte. Auf dem Ardennen-Kurs in Spa-Francorchamps will Lando Norris im Titelduell mit seinem McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri nach zuletzt zwei Siegen in Folge noch näher an den Spitzenreiter heranrücken. Start ist um 15.00 Uhr.