EM-Halbfinale: Barcala mit zwei Herzen in der Brust

Deutschland gegen Spanien im Halbfinale der Fußball-EM, da schaut auch José Barcala genau hin. In der Brust des neuen Trainers der Double-Gewinnerinnen von Bayern München schlagen dabei zwei Herzen. "Als Spanier habe ich eine emotionale Verbindung zur spanischen Nationalmannschaft, als Trainer von Bayern München arbeite ich in Deutschland und will das Beste für meine Spielerinnen, also bitte die nächste Frage", sagte der 43-jährige Galizier mit Blick auf das Duell am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und DAZN) und lachte.