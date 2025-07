EM-Halbfinale der DFB-Frauen live in der ARD und bei DAZN

Noch ein Sieg trennt die deutsche Frauen-Fußballnationalmannschaft vom Einzug ins Endspiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Im Halbfinale wartet am Mittwoch in Zürich jedoch niemand geringeres als der Weltmeister Spanien, der als Favorit gilt. Was die Unterstützung im Stadion angeht, dürften die DFB-Frauen hingegen im Vorteil sein - und auch vor den heimischen TV-Bildschirmen werden wieder zahlreiche Fans mitfiebern: ARD und der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigen die Partie live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.