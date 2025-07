EM-"Heimspiel" in Basel: Große Unterstützung für DFB-Frauen

Die deutschen Fußballerinnen dürfen sich beim zweiten EM-Gruppenspiel gegen Dänemark in Basel auf große Unterstützung freuen. 15.787 Tickets für die Partie im St. Jakob-Park wurden nach Deutschland verkauft, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit Verweis auf die UEFA am Montag mitteilte.

Die Stadionkapazität während der EURO liegt bei 34.250. In der Basler Arena wird am 27. Juli auch das Finale ausgetragen, das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Schweiz und Norwegen (1:2) fand ebenfalls im größten EM-Stadion statt.

Schon beim stimmungsvollen ersten Spiel gegen Polen (2:0) am vergangenen Freitag in St. Gallen war die DFB-Auswahl lautstark von mitgereisten Fans angefeuert worden. Im abschließenden Gruppenspiel trifft Vize-Europameister Deutschland am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) im Züricher Letzigrund auf den Mitfavoriten Schweden.