EM: Stümerin Diani für Spiel gegen Deutschland fraglich

Frankreichs Fußballerinnen müssen im EM-Viertelfinale gegen Deutschland möglicherweise auf Kadidiatou Diani verzichten. Die Stürmerin von Meister Olympique Lyon, die sich am Mittwoch eine Fersenverletzung zugezogen hatte, fehlte auch am Donnerstag im Mannschaftstraining. Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus dem Teamumfeld.

Diani war in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz gekommen, beim 4:1 gegen Wales erzielte sie per Foulelfmeter das 2:1.

Mittelfeldspielerin Sandie Toletti, die sich am Sonntag im Spiel gegen die Niederlande (5:2) eine Achillessehnenverletzung zugezogen hatte, drehte erstmals wieder ein paar Runden über den Platz. "Mir geht es besser, ich habe wieder mit dem Laufen begonnen, aber ich habe immer noch Schmerzen in meinen Achillessehnen", sagte die Vizekapitänin am Donnerstag.