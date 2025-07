EM-Viertelfinale: Zwei Spiele im Ersten, zwei im ZDF

Die EM-Viertelfinals von Deutschland-Schreck Schweden gegen England sowie zwischen Gastgeber Schweiz und Spanien werden live im Ersten gezeigt. Während das deutsche Team erst am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) gegen Frankreich um den Einzug ins Halbfinale kämpft, wird es für die Schwedinnen gegen den englischen Titelverteidiger bereits am Donnerstag in Zürich ernst.

Die Partie der Schweiz gegen die spanischen Weltmeisterinnen steigt am Freitag (beide 21.00 Uhr) in Bern, die ARD-Übertragungen starten jeweils um 20.15 Uhr. Das erste Viertelfinale zwischen Norwegen und Italien am Mittwoch (21.00 Uhr) wird wie das Deutschland-Spiel vom ZDF gezeigt. Alle Spiele der Frauen-EM sind nach wie vor auch bei DAZN zu sehen. Ab dem Viertelfinale werden die Partien außerdem im Hörfunk (sportschau.de und in der ARD-Audiothek) in voller Länge übertragen.