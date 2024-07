EM 2024: Wetter in Deutschland zum Viertelfinale am Freitag und Samstag

Anzeige

Die EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli 2024) läuft. ran zeigt die Deutschlands Wettervorhersagen während der Endrunde.

In Deutschland herrscht EM-Stimmung!

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 findet die Europameisterschaft in Deutschland statt. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Italien.

Damit die EURO 2024 stimmungsmäßig ein ähnlicher Volltreffer wie das WM-Sommermärchen 2006, braucht es aber natürlich auch etwas, was kein Veranstalter der Welt beeinflussen kann: Gutes Wetter über viele Tage, damit die hunderttausenden Fußballfans in ganz Deutschland vor allem auch an den Public-Viewing-Locations so richtig ins EM-Fieber geraten.

ran zeigt eine Übersicht der Wettervorhersagen für die EM-Endrunde 2024 (zusammengestellt von wetter.com).