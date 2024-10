Erfolgreiche EM: Auszeichnung für Lahm

Auszeichnung für Philipp Lahm: Der Fußball-Weltmeister von 2014 wird bei der "Marken Gala" in der Kategorie "Living Brand" als Gesicht und Turnierdirektor der EM 2024 in Deutschland geehrt. Die Preisverleihung wird von der Weimer Media Group und dem Marketing Club Frankfurt veranstaltet.

Dem früheren Kapitän der deutschen Nationalmannschaft sei es gelungen, die Europameisterschaft sowohl auf dem Rasen als auch für die deutsche Wirtschaft zu einem großen Erfolg zu machen, hieß es in der Begründung zur Ehrung Lahms. Diese erfolgt am 31. Oktober in Frankfurt/Main.